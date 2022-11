El Gobierno de la República está promoviendo dos proyectos que buscan modificar y mejorar las reglas electorales.



El primero es la reforma política, que promete acabar con la corrupción y el clientelismo, mientras que el segundo es la renovación del Código Electoral.



Este proyecto, que podría comenzar su discusión esta semana, busca, entre otras cosas, que las jornadas electorales se realicen con apoyo de la tecnología con la que se cuenta actualmente, pues la norma es de 1986.



Plantea, por ejemplo, el voto anticipado y mixto, que es el primer paso para el voto virtual.



Sin embargo, hay sectores que han expresado preocupaciones no solo por algunos puntos del articulado, sino también porque se va a discutir en medio de una campaña electoral: las regionales del 2023.



Sin embargo, desde la semana pasada, la directora de la MOE viene advirtiendo sobre lo inoportuno que puede ser debatir este proyecto y, además, que lo aprobado aplique para el 2023, teniendo en cuenta que el calendario electoral ya se inició.



“Es completamente innecesario e inconveniente generar incertidumbre sobre las reglas del proceso electoral de las elecciones locales del 2023”, advirtió la MOE.



No obstante, sí resaltan la necesidad de actualizar las normas electorales.



Si el proyecto no se debate este semana, se espera que se haga pronto en comisiones primeras conjuntas.