En el Congreso de la República hay una tormenta alrededor de la reforma al Código Electoral que rige en el país desde 1986. El debate está enredado y no hay ambiente para llevarlo a cabo.



Hay, incluso, una rebelión protagonizada por miembros de la coalición de gobierno quienes se aliaron con la oposición para que esta iniciativa sea discutida en marzo y no en las próximas semanas, antes del receso legislativo, que se inicia el 16 de diciembre.



Aunque el proyecto fue radicado el 8 de agosto, y algunos sectores como la MOE habían advertido sobre los riesgos de este proyecto, solo hasta la semana pasada comenzó a gestarse la rebelión para no discutir el proyecto que está rodeado de dudas por su articulado, así como por su autor, el registrador nacional Alexander Vega, quien ha recibido duras críticas.



El Gobierno Nacional, que apoya el proyecto, había enviado mensaje de urgencia para que antes del 16 de diciembre se surtieran sus cuatro debates y quedara lista esta ley estaturaria. Pero desde el Congreso le pidieron Ejecutivo que levantara ese mensaje de urgencia, pues consideraban que estudiar, debatir y votar 377 artículos en cuatro semanas no era conveniente.



Ayer y hoy rompimos el quórum sobre el Código Electoral.



Incluso, desde el Pacto Histórico le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro pidiéndole que reconsidere su apoyo al nuevo Código, pues va en “contravía” del programa de gobierno.



Y desde el Congreso, el pronunciamiento más crítico lo hizo la representante a la Cámara por Alianza Verde Catherine Juvinao, quien en presencia del ministro del Interior, Alfonso Prada, se preguntó si el Gobierno le debía algo al registrador Vega, teniendo en cuenta el “afán”.



Finalmente, ante las dudas, Prada anunció que se levantaba el mensaje de urgencia y se iba a realizar trámite ordinario. Es decir, las comisiones primeras no iban a sesionar juntas, sino que lo harían por separado.



La única solución aquí es que Alexander Vega se aparte del cargo. Si él se aparte del cargo, inmediatamente se viabiliza el Código Electoral

TWITTER

Así las cosas, el proyecto se agendó el martes en la Comisión Primera del Senado, pero un movimiento liderado por los senadores Ariel Ávila, Jota Pe Hernández, de Alianza Verde (coalición de gobierno), Humberto de la Calle, quien dice que es independiente aunque su partido Verde Oxígeno se declaró de oposición, y Paloma Valencia, del Centro Democrático (oposición) impidió que se llevara a cabo el debate. Desbarataron el quorum.



Argumentaron que la ponencia se conoció el lunes a las 6 p. m. y son más de 900 páginas y 377 artículos para estudiar en una noche.



“Nuevamente Alex Vega y sus calanchines operan bajo la sombra. Acaban de radicar una ponencia para votar mañana. Son centenares de páginas, como ya hemos dicho en otros vídeos sobre los 10 graves cuestionamientos de esta reforma que representa un peligro para la democracia”, aseveró Ávila.



El proyecto, entonces, fue agendado para el miércoles y pasó exactamente lo mismo. No hubo quorum. “Ayer y hoy rompimos el quorum sobre el Código Electoral. Es una decisión política para defender la democracia”, comentó Ávila el miércoles.

Ariel Ávila, Jota Pe Hernández, Humberto de la Calle y Paloma Valencia el miércoles. Foto: @ArielAnaliza

Los congresistas que lideran esta protesta se preguntan si según el gobierno “no hay afán” para tramitarlo, por qué lo siguen agendando si hay tiempo hasta julio del 2023 para discutirlo, pues ya desde la Casa de Nariño se aclaró que dicha norma no entrará en vigencia para las regionales.



Ante esta situación, el ministro el Interior reconoció que el Código ha estado rodeado de polémicas y fue precisamente esa situación la que llevó a retirar el mensaje de urgencia.



Recordó que el proyecto “tiene muy buen tiempo sometido a consideración de la comisión”, pues fue radicado el 8 de agosto.



“Me temo que la ausencia de algunos congresistas no es una expresión de ausentismo sino una expresión política de no habilitar el trámite del proyecto para que no se apruebe sin el suficiente debate”, aseveró Prada.

Y agregó, en un mensaje a quienes no estaban presentes de las bancadas de gobierno de oposición que “valdría la pena comenzar el debate en algún momento, porque hay que empezar el debate en torno al contenido con el compromiso de no acelerar ningún tipo de votación”.



El presidente Gustavo Petro apoya esta iniciativa, pues cuando él estuvo en el pasado Congreso, votó a favor de la renovación del Código Electoral. Pero la norma no entró en vigencia porque la Corte Constitucional la tumbó por vicios en el trámite.



Sin embargo, según han dicho desde el Congreso, el aval de la Casa de Nariño se dio porque el registrador se comprometió a presentar el mismo proyecto que aprobó el pasado Congreso. Pero con lo que no contaban, era que la actual ponencia tiene más de 100 artículos diferentes.



El ponente, Alfredo de Luque, del partido de ‘la U’, comentó que entiende las “prevenciones” frente al Código, frente al registrador Vega, insistió que el 2023. “Quiero recordar que esto es un simple proyecto y como su nombre lo indica va a ser objeto de modificaciones (...). Este proyecto no es extraño para esta Comisión. Llevamos desde el 8 de agosto conociendo de este proceso, de esta iniciativa”.



No obstante, quienes lideran esta rebelión insisten en que el Código se tiene que votar en marzo y podrían seguir desarmando el quorum para que no haya debate. Esto significa un grave riesgo para los demás proyectos que están en la Comisión Primera, pues podrían hundirse por falta de trámite. Por eso le piden el presidente de la Comisión Primera, Fabio Amín, que no lo siga poniendo en el orden del día.

El registrador Nacional, Alexander Vega, en el foro de EL TIEMPO. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Aunque la coalición de gobierno había mostrado un par de fracturas, que no pasaron a mayores, esta es la prueba más dura a la que se ha enfrentado el Gobierno en el Legislativo. Todo había funcionado como una aplanadora, pero con esta rebelión las cuentas no están claras y el panorama de lo que vaya a pasar parece ser complejo si se insiste con debatir el proyecto estas semanas previas al receso.

Las dudas frente al Código Electoral en el Congreso

Quienes cuestionan la iniciativa, en primer lugar, señalan que hay muy poco tiempo para estudiarlo. Insisten en que por ningún motivo dicha norma puede entrar en vigencia en el 2023 y hay dudas frente al impacto del articulado. El articulado lo califican como “un peligro para la sociedad”.



Por ejemplo, cuestionan que si es un proyecto se normas electorales, por qué se incluyen temas de registro civil y hasta adopciones.



De otro lado, se desconoce el impacto fiscal que la reforma le costará al país y señalan que se crearán podrían crear miles de cargos que serían cuotas burocráticas. Estos nuevos cargos no han podido ser identificados, pues están distribuidos en varios artículos.



Además, un documento elaborado por Ávila y la MOE da cuenta de que habrá “nombramiento a dedo de 1.200” registradores, lo cual “incita a la corrupción”.

Alexander Vega, el registrador nacional, ¿el problema?

“Mientras Alexander Vega sea registrador, el Código Electoral no va a pasar”. Así lo afirmó Juvinao en entrevista con EL TIEMPO. Y es que para la representante, quien denunció presuntas irregularidades de Vega en su proceso para llegar al cargo, él es el principal problema del proyecto. “La única solución aquí es que Alexander Vega se aparte del cargo. Si él se aparta del cargo, inmediatamente se viabiliza el Código Electoral”, comentó.



Por ejemplo, la congresista advierte que el proyecto plantea la adquisición de tecnología para modernizar el sistema electoral, así como a la Registraduría, pero dicha contratación, bajo el modelo de seguridad Nacional, le permitiría a Vega manejar estos contratos.

Valdría la pena comenzar el debate en algún momento, porque hay que empezar el debate en torno al contenido con el compromiso de no acelerar ningún tipo de votación

TWITTER

Frente a la figura de Vega, De Luque aseguró que él no va a implementar ese proceso e hizo un llamado para mejorar las normas electorales. “No se trata de un tema de Alexander Vega sino de tener las mejores normas electorales en el país”.



No obstante, los congresistas de la rebelión sí coinciden en la necesidad de actualizar las normas electorales. Lo que no quieren es hacerlo ahora, sino en marzo y así asegurarse que no haya posibilidad de que las nuevas normas entren en vigencia para las elecciones regionales.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

