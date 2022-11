El ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que el proyecto para renovar el Código Electoral ya no tendrá mensaje de urgencia.



Esta decisión se da luego de que varios partidos expresaron sus dudas, incluyendo los del Pacto Histórico, pues consideran que hay muy poco tiempo para discutir 300 artículos, así como que este proyecto no reúne los verdaderos cambios de las reglas electorales.



"Nos parecen razonables los argumentos, primero del Pacto Histórico mismo, de la bancada de Cámara, segundo, creemos que vale la pena escuchar a la sociedad porque en las audiencias públicas y, en general a través de los medios de comunicación, se han presentado observaciones que ameriten que revisemos si vale la pena tener en un solo proyecto todo el registro civil, la autenticación más todo el procedimiento electoral o bien vale la pena tramitarlo en dos proyectos separados. Tenemos que mirar muy bien todo el tema de garantías electorales, como el tema de los software, que fueron muy cuestionados en la elección anterior y que vale la pena dejarlos muy bien revisados", explicó el ministro.



Ya sin mensaje de urgencia, el proyecto no se discutirá en comisiones conjuntas y continuará su trámite ordinario como ley estatutaria en la Comisión Primera del Senado de la República, donde originalmente se radicó.



"Seguramente en esta legislatura se le dará un gran debate, no sé si alcance a aprobar un debate, creería que sí, pero el grueso del debate será a partir de marzo", complementó el ministro.



Y remató diciendo que "escuchamos las razones que han presentando en las audiencias la ciudadanía, los partidos políticos y lo que más nos interesa es que el debate sea profundo y sin sombra de dudas. Que el debate sea profundo porque este Código Electoral puede terminar durando los próximos 50 años".



Este proyecto busca actualizar las normas electorales y que vayan de la mano de la Constitución de 1991, pues el código es anterior a la Carta Magna. Sin embargo, muchos sectores tenían dudas sobre sus verdaderas intenciones.



Desde el mismo Pacto Histórico le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la cual le dijeron que el proyecto "no responde completamente a lo señalado en el programa de gobierno para resolver las necesidades de cambio en la gestión de las elecciones”.



Agregaron que “no podemos dilapidar la oportunidad histórica de hacer una reforma que produzca los cambios que la ciudadanía reclama”, por lo que pidieron "repensar dicha reforma".



Y en el Congreso tuvo una fuerte oposición. La representante de Alianza Verde Catherina Juvinao cuestionó si el Gobierno le estaba "pagando" algún favor al registrador Alexander Vega.



"Lo peor es que el Gobierno Nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo. ¿Sí? Yo me pregunto. ¿El Gobierno Nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. A Alex Vega no hay que pagarle ningún favor".



