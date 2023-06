La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este viernes el proyecto que actualiza el Código Electoral. La iniciativa pasó su último debate y ahora, una vez se concilien los textos aprobados en Senado y Cámara, pasará a sanción presidencial.



No obstante, la iniciativa ha sido cuestionada y el debate estuvo lleno de polémicas porque, según denuncias de congresistas, se da poder a la Registraduría y eso sería peligroso para la democracia.



Por ejemplo, se aprobó que el Registrador Nacional podrá nombrar permitiría delegados regionales, registradores especiales y auxiliares. Esto iría en contra de la Constitución y aumentaría la burocracia.



Lo que aprobaron en el #CódigoElectoral es una aberración inconstitucional y una irresponsabilidad: ¡están clientelizando y acabando con la Registraduría! Advierto que la Corte lo va a tumbar y los congresistas que hoy lo pupitrean tendrán que asumir. ESTOS SON MICOS. Explico⬇️ pic.twitter.com/NZAW17gd0Y — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 16, 2023

“Vergüenza que la Cámara aprobó los artículos 11 y 15 que son abiertamente inconstitucionales porque le permiten al Registrador pasarse por la faja el concurso de méritos y nombrar cargos a dedo”, comentó la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad, quien con Catherina Juvinao, de Alianza Verde, fueron las más críticas de la iniciativa que si bien es propia del Registrador Alexander Vega cuenta con el respaldo del Gobierno, del Pacto y de los partidos tradicionales.



"Se están tirando la Registraduría Nacional", afirmó Juvinao.



De igual forma, se aprobó el voto electrónico mixto, una de las figuras más polémicas porque se argumenta que el país no tiene capacidad para blindarse.



En el debate, la representante 'verde' denunció que “a representantes que no están en el recinto le aparecen mágicamente los votos a favor de este proyecto”. “Yo quisiera que se me certifique si hace presencia en el recinto el representante Jorge Eliécer Salazar. Porque yo no lo veo y secretario, usted lo dijo y lo anunció como si el representante Jorge Eliecer estuviera dando su voto. Lo anunció dos veces”.

Catherine Juvinao fue una de las más críticas del Código. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Luego de enfatizar que el voto había sido por el no, desde la mesa directiva le respondieron que el nombre dado era el de Julio Roberto Salazar, a lo que la representante dijo: “Jorge Eliécer Salazar le tomé nota secretario... entonces me parecería muy grave que no haya gente en el recinto y se les estén leyendo votos sin ellos estar aquí”.



Desde antes de terminar el debate se habló de demandas ante la Corte Constitucional, que ya tumbó un Código Electoral aprobado por el pasado Congreso por vicios de trámite.





Además, según varios congresistas, detrás de los millonarios contratos que se implementarán por el uso de tecnología como la biometría beneficiaría al clan Torres del Atlántico.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA