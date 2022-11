El proyecto de reforma al Código Electoral, que se tramita con mensaje de urgencia y que ha generado críticas, incluso, por miembros del Pacto Histórico, el partido de gobierno, fue plateado por la Registraduría y pretende modificar los procesos electorales.



Una de las que más cuestiona la iniciativa es la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde. Esta mañana insistió en que con la reforma política se le está "pagando un favor al registrador", por lo que "solicita al Gobierno que retire el mensaje de urgencia del Código Electoral".



(En contexto: Con transfuguismo y listas cerradas avanzó reforma política del gobierno Petro).



En un mensaje en su cuenta de Twitter, la congresista arremetió de nuevo contra el registrador Alexander Vega.



"Yo sí tengo que reconocer que Alex Vega es un tipo muy hábil. Primero logró que Duque y el uribismo le apoyaran todo: código electoral 2020, ampliación de la planta, más presupuesto. Y ahora logró también que el presidente Petro (que antes lo criticó) lo apoye. Impresionante", trinó Juvinao.



(Lea también: Triunfo del gobierno Petro en la Cámara: congresistas podrían ser ministros).

— Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 24, 2022

El senador Gustavo Bolívar, miembro del Pacto Histórico, le respondió a la congresista, haciendo énfasis en que desde el Pacto Histórico no se le deben favores al registrador.



"Representante Juvinao: presente pruebas de que el Pacto Histórico le debe favores a Alexander Vega. Solo probamos que nos iban a robar 4 curules y las recuperamos. Si no presenta pruebas, le exijimos retractarse de esa calumnia que le hace juego a la derecha o pierde todo respeto", escribió el senador.



(No deje de leer: Diálogos con Eln: 'Construir sobre bases que ya se habían colocado').

A lo que Cathy Juvinao respondió citando un video en el que hablan el senador Gustavo Bolívar y el registrador Alexander Vega sobre la pasada propuesta de reforma al Código Electoral, que se pretendía tener lista para las elecciones de 2022. El video lo acompaña diciendo "senador @GustavoBolivar a mi no me amenace, yo les hice una pregunta. Y usted sí que no aprende de sus errores: en 2020 se dejó embaucar de Vega, lo defendió y ya vio cómo salió de mal ese código. ¿Ahora lo vuelve a apoyar? Analice bien quién esta perdiendo el respeto aquí".

Senador @GustavoBolivar: a mi no me amenace, yo les hice una pregunta. Y usted sí que no aprende de sus errores: en 2020 se dejó embaucar de Vega, lo defendió y ya vio cómo salió de mal ese código. ¿Ahora lo vuelve a apoyar? Analice bien quién esta perdiendo el respeto aquí.

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, también se unió a la pelea. Ella menciona la necesidad de investigar la denuncia de Juvinao y agrega que "está firme para rechazar esa reforma amañada e inconstitucional".

Esta denuncia de Catherine Juvinao se debe investigar a fondo. La reforma al Código Electoral "¿Es para pagarle las elecciones y el favor al Registrador Alexander Vega?"



Estoy firme para rechazar esa reforma amañada e inconstitucional. pic.twitter.com/9hPPlsmX1m — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) November 24, 2022

Se esperaba que esta semana se discutiera la reforma al Código Electoral, pero frente a las críticas, es posible que el trámite se tome más tiempo. Ademas, se espera la respuesta del presidente Gustavo Petro frente los cuestionamientos a esta iniciativa -una de las más importantes para el Gobierno-.



Y que, como lo anunció el ministro del Interior, Alfonso Prada, ya los integrantes del Pacto le expresaron al presidente esas inquietudes.



CLAUDIA M. QUINTERO

REDACCIÓN POLÍTICA

