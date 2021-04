Código de Bienestar Animal supera su primer paso en el Congreso

Temas como la cría y comercialización de animales, así como el desarrollo de la actividad de los paseadores de perros y mayores sanciones para quienes maltraten a los animales son algunos de los aspectos que regula el Código Nacional de Protección Animal, que avanzó este martes en el Congreso.

La iniciativa, que superó su primero de cuatro debates en el Legislativo, además de agrupar las normas existentes en materia de protección y bienestar animal, pretende ir más allá del reconocimiento de seres sintientes que se logró en el pasado a través de la Ley 1774 de 2016, para hablar de los animales como verdaderos sujetos de derechos.



El ambicioso proyecto pretende regular todas las interacciones de los humanos con los demás animales y, para el efecto, realiza una distinción entre los animales domésticos, que a la vez subdivide en animales de compañía, usados para trabajo y para producción, y animales silvestres, con el fin de plantear estrategias de protección y bienestar diferenciadas que garanticen su efectividad al momento de aplicarlas.



“El Código Nacional de Protección y Bienestar Animal trae múltiples medidas en favor de los animales; se regula la reproducción de los animales domésticos, también regulamos la actividad de los paseadores, de las clínicas, las peluquerías, los centros de baño, estamos regulando la actividad de las fundaciones que deben tener mayor responsabilidad a la hora de adoptar. Así mismo, se regula el trato con los animales de producción, de industria y creamos institucionalidad nacional para que los animales tengan un doliente en el Gobierno Nacional”, afirmó Juan Carlos Losada.

Algunos de los aspectos del Código Animal

• Actualiza las multas, facilita el proceso y otorga herramientas a las autoridades para realizar aprehensiones preventivas, sancionar de forma efectiva a los maltratadores y proteger a los animales.



• Se reconoce a los animales invertebrados una protección especial ligada a su valor ecosistémico.

• Se prohíbe el abandono de los animales, así como su sacrificio sin diagnóstico veterinario previo.



• Se prohíbe la tenencia de animales silvestres en calidad de animales de compañía.

• Se regula lo relativo a la reproducción, cría y comercialización de animales, fijando límites para que solo personas jurídicas que cumplan con ciertos requisitos y determinados parámetros de bienestar, puedan desarrollar estas actividades.



• Se prohíbe el sacrificio de animales por no cumplir los estándares de la raza, presentar discapacidades, malformaciones genéticas, no poderse reproducir, haber llegado a la edad de vejez o por tener enfermedades cuando estas no les impidan vivir bajo unos parámetros mínimos de bienestar animal, conforme a un concepto veterinario. Se establece que los criaderos deberán responder completamente por el bienestar de estos animales e iniciar procesos de adopción.



• Regula lo correspondiente a los animales usados para trabajo, para garantizar que tengan jornadas y periodos laborables, así como espacios de descanso, recreación, alimentación y con chequeos veterinarios periódicos para garantizar su buena condición de salud.



• Se regula todo lo correspondiente a animales de asistencia entendidos como aquellos animales que acompañan los procesos de personas que padecen de discapacidades visuales, auditivas o animales que pueden advertir condiciones médicas como convulsiones o apoyar emocionalmente o en procesos de socialización a personas que presentan condiciones como autismo.



• Se incluyen algunas disposiciones en aras de garantizar el bienestar de los animales usados en la producción pecuaria con el fin de garantizar que la calidad y la cantidad de la producción nunca vaya en perjuicio de los animales.



• Se limita la entrada al país y tenencia de animales exóticos y se incluyen disposiciones para garantizar estrategias para el control de animales invasores, así como de animales ferales desde una perspectiva de protección del animal, pero también de preservación del ecosistema.



• En cuanto a medidas administrativas el Código crea el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal y el Consejo Nacional de Protección y Bienestar Animal



Para el segundo debate que se dará en la Plenaria de la Cámara de Representantes se creará una comisión de ponentes que incluye congresistas de todos los partidos políticos; algunos de los miembros serán Edward Rodríguez, Germán Navas, John Jairo Hoyos, Adriana Magali Matiz, Jorge Méndez, Julián Peinado, Luis Alberto Albán, Ángela María Robledo e Inti Asprilla.



