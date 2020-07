Coalición fuerte en el Congreso, clave para la reactivación económica

Esta semana deben comenzar en forma las sesiones ordinarias del Congreso, en las cuales uno de los mayores interrogantes es hasta qué punto funcionará el apoyo de los partidos políticos que engrosaron su cuota en el equipo de gobierno, es decir, ‘la U’ y Cambio Radical.

La importancia del respaldo de estas dos colectividades radica en que con ellas podría reforzarse la coalición de gobierno y avanzar –sin afanes– en la aprobación de la agenda legislativa del Ejecutivo, la cual, como es apenas natural, está enfocada en la reactivación económica que el país espera tras la crisis por la pandemia.



Hasta el momento, el gobierno del presidente Iván Duque ha contado en el Congreso con el apoyo irrestricto del Centro Democrático (el partido del mandatario), los conservadores y los dos movimientos de origen cristiano, es decir, Mira y Colombia Justa Libres.



Para ciertas iniciativas legislativas también ha sido respaldado por sectores de ‘la U’ y Cambio Radical, pero sin que este apoyo haya sido a nivel institucional.



Esto ha hecho que las mayorías a favor del Ejecutivo no tengan la contundencia de otras administraciones, y los ministros han tenido que empujar la mayoría de los proyectos de ley y de reforma constitucional oficiales uno por uno.



Uno de los episodios más recordados de la debilidad de esta coalición se dio con el trámite de las objeciones presidenciales a algunos aspectos de la justicia para la paz, para las cuales el Gobierno no consiguió el amparo necesario y fue derrotado en el Capitolio.



O también el tránsito de iniciativas tan importantes como las que buscan luchar contra la corrupción y las leyes de financiamiento y de crecimiento económico, en las cuales el Ejecutivo tuvo que acomodarse al ritmo de los partidos políticos.



Pero ahora, varios sectores están a la expectativa de si los cambios que hizo el presidente Duque en el gabinete, en febrero pasado, darán los frutos que su administración necesita para avanzar cómodamente en la aprobación de los proyectos que empezarán a sacar el país de la crisis económica, sin esperar el respaldo de partidos como el Liberal o los opositores, que no está igual de asegurado que el de una coalición propia.

Los ministros

En febrero pasado, el jefe de Estado realizó un par de movimientos que generaron rumores y especulaciones en sectores políticos. Por un lado, nombró como ministro de Salud a Fernando Ruiz, quien ha tenido que enfrentar la crisis por el coronavirus y ponerles el pecho a las necesidades de su sector en medio de la emergencia.



Aunque al principio hubo algunas divisiones entre los senadores, al final el partido Cambio Radical reconoció al nuevo funcionario como propio y le brindó un respaldo cerrado, el cual encabezó el jefe natural de esa colectividad, el exvicepresidente Germán Vargas.



Y en la cartera del Trabajo, su titular hasta ese momento, Alicia Arango, pasó al Ministerio del Interior y en su reemplazo llegó Ángel Custodio Cabrera, un excongresista de ‘la U’ que cuenta con el respaldo de algunos sectores del partido, pero que carece del reconocimiento de toda la colectividad.



El problema es que el estreno de ambos funcionarios coincidió con el comienzo de la pandemia y, hasta el momento, ninguno de los dos parece tener ni tiempo ni cabeza para articular los movimientos que algunos sectores de sus partidos esperan de ellos.



Lo que se espera para este semestre legislativo es que la representación de ‘la U’ y Cambio Radical en el gobierno Duque se refleje en un apoyo cerrado en el Congreso y, especialmente, en los proyectos oficiales que buscan darle un respiro a la economía del país.

Los proyectos

Según lo anunciado por el Gobierno Nacional, hay un primer paquete de proyectos orientados a la reactivación económica, y en estos el concurso de una coalición fuerte será clave para su aprobación.



Entre ellos están el que establece medidas para reactivar las pequeñas y medianas empresas –sectores duramente afectados por la crisis– y crear nuevos emprendimientos.



También, el que implementa medidas para aliviar las obligaciones financieras y no financieras de pequeños y medianos agricultores que se han visto impactados por la caída de sus ingresos.



A juicio de varios observadores, el apoyo de una coalición de gobierno fuerte en el Congreso que saque adelante estas iniciativas –de manera rápida– será vital para que el país vuelva a tomar la senda económica que tenía cuando comenzó la emergencia, hace unos cuatro meses.



Y el reforzamiento de esa alianza con la llegada plena de los partidos de ‘la U’ y Cambio Radical sería el primer paso para que el semestre legislativo dé los frutos que se esperan de él.



La semana que terminó, el Congreso estuvo ocupado con la elección de las mesas directivas de las comisiones constitucionales y legales, pero desde mañana, el objetivo es que comience a recorrer un tramo que podría marcar la diferencia en la recuperación económica que el país necesita.



