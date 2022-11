El ministro del interior Alfonso Prada, en diálogo con EL TIEMPO aseguró que la coalición que tiene el gobierno en este momento en el Congreso, y que le garantiza las mayorías, es muy sólida.



El funcionario aclaró que a pesar de eso, hay personas que no han entendido por qué esta coalición funciona.

En ese sentido destacó que "esta no es una coalición de mermelada, individual, del uno a uno, que es lo que siempre se especula".



Explicó que lo que ocurre es que los tres partidos grandes, el Conservador, el Liberal y 'la U', junto a la alianza verde y al Pacto Histórico, que son la base del Ejecutivo, "ingresaron al gobierno y como tal son partido de gobierno".



El Ministro señaló que para hacerlo, lo que les puso el presidente Petro sobre la mesa fue apoyar la reformas más importantes de la administración y respaldar su programa.



En ese sentido dijo que "hay una coalición de carácter programático muy sólida" que fue concertada incluso antes de que asumiera la nueva administración.



"Nosotros no tenemos problemas en que haya reparos, pero la coalición se mantiene. Si no van a apoyar los temas pues se retirarán del gobierno, no hay problema, y rearmamos la coalición", destacó el funcionario.



Sobre la posibilidad de que haya ajustes en la coalición, Prada señaló que podrían darse hacia delante en la medida que algún partido decida retirarse de la coalición de gobierno en algún momento . "Puede entrar otro, puede entrar Cambio Radical, puede entrar el que quiera y puede salir el que quiera. Pero eso no es tan frágil como ustedes dicen que en cada votación se va a reventar. Nunca se reventó", señaló.



El ministro se mostró confiado en la solidez de la coalición, al punto que señaló que así se mantuvo durante las votaciones de proyectos importantes en el congreso. "No se revienta", enfatizó.



