Según los registros del Observatorio Colombiano de Feminicidios, a lo largo de este año 213 mujeres han sido víctimas de este crimen y en los últimos seis años se han cometido 3.598 feminicidios en el país.



El aumento de las cifras es alarmante, especialmente en Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Atlántico, los departamentos, además de Bogotá, donde más víctimas ha dejado este delito.



En medio de esta problemática, hay una población a la que poco se le ha prestado atención: los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de este acto de violencia contra las mujeres.



Teniendo en cuenta esto, en el Congreso fue radicado un proyecto que propone crear una ruta de atención integral y especial para estos casos.



La representante de la Alianza Verde y presidenta de la Comisión de la Mujer, Carolina Giraldo, es una de las autoras de la iniciativa y en diálogo con EL TIEMPO expuso: “Cuando lamentablemente ocurre este hecho, ¿qué pasa con esos chicos o chicas cuya madre ya no está y además el padre o quien hacía sus veces muchas veces terminó siendo el victimario? Quedan totalmente desamparados por parte del Estado”.

La congresista señala que el objetivo del proyecto es lograr que estos menores puedan seguir adelante con su proyecto de vida “y evitar que después de un hecho lamentable como este se vean afectados sus derechos fundamentales”.



El texto del proyecto, que cuenta con la firma de respaldo de más de 30 congresistas, contempla varias medidas.



Una de ellas es de carácter económico. Se propone una asistencia por una sola vez para cubrir los gastos de traslado del cuerpo de la víctima directa de feminicidio cuando las condiciones territoriales así lo exijan; gastos funerarios de la víctima directa y los relacionados con la exhumación y traslado del cuerpo de la víctima en el marco de una investigación penal, si es el caso.



Además de esto, se propone una asistencia económica mensual con el fin de ayudar al sostenimiento de los menores.Giraldo señala que esto genera un impacto económico para el Estado y que por eso ya están en conversaciones con el Ministerio de Hacienda para definir cuál sería el monto de dicho subsidio.

Marcha contra la violencia hacia las mujeres en el país. Foto: Archivo EL TIEMPO

El texto del proyecto, por otro lado, propone que exista un acceso preferente para los menores huérfanos a programas públicos de educación, incluyendo acompañamiento psicosocial y académico para culminar los estudios; programas públicos culturales y deportivos; programas públicos de empleo, incluyendo a los tutores, cuidadores, adoptantes y/o representantes legales del menor.



Por último, en este paquete de ayudas se contempla la creación de una estrategia de apoyo integral compuesta por una ruta de atención gratuita e inmediata para garantizar “la seguridad, intimidad, no revictimización, protección integral, cuidados inmediatos, recuperación física, psicológica y social de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.



También se crearía una ruta de atención y seguimiento enfocada en atender el proceso psicológico de los menores “con el fin de acompañar la superación del acto de violencia feminicida”.



El proyecto señala que también habría una ruta de asistencia gratuita en el marco de las investigaciones penales que se desarrollen con el fin de garantizar acceso a “la justicia, celeridad y medidas de protección”.



La representante le explicó a este diario que, inicialmente, los beneficiarios de esta ley —si se aprueba— serían personas que tengan menos de 25 años de edad y que tuvieran una dependencia económica o de cuidado con la mujer víctima de feminicidio.



Pero aclara que uno de los primeros retos será identificarlos ya que “hoy no existe en el país un sistema de registro para este tipo de víctimas indirectas y eso lo estamos incluyendo en el proyecto de ley para saber quiénes son, dónde están y de cuántas personas se trata. Lo anterior para poder focalizar la atención del Estado”.



Por último, dice que no se requeriría tipificación o condena por feminicidio, pues bastaría con un concepto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) o de la Fiscalía General de la Nación cuando haya evidencia clara o de sospecha fundada de un feminicidio.



Giraldo espera que en medio de la agenda legislativa que va a estar marcada por la discusión de las reformas, este proyecto pueda aprobarse. “Yo creo que nadie se puede oponer a un proyecto como este”, concluye



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA