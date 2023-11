¿Qué busca la contrarreforma de la salud impulsada por la oposición en el Senado?

Este martes 14 de noviembre se hundió en la Comisión I del Senado la ponencia de archivo de la contrarreforma de la salud impulsada por la oposición.



Ahora, esta célula discutirá si debate o no la reforma positiva, ya que este martes se aplazó la discusión entre otras cosas porque al tratarse de una ley estatutaria necesita unas mayorías más sólidas.



En diálogo con EL TIEMPO, el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, explicó los temas centrales de este proyecto, que es considerado por el oficialismo como una manera de "torpedear" la reforma oficial".



Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical. Foto: Prensa Carlos Fernando Motoa

¿Por qué sí a la reforma que ustedes están debatiendo en Senado y no a la del Gobierno?



Es necesario para poder corregir los defectos que tiene el sistema de salud en Colombia, de ley estatutaria, no se puede corregir mediante una ley ordinaria que es lo que ha presentado el Gobierno Nacional. Ese es el primer gran soporte. Nosotros buscamos mejorar el sistema, en Colombia se ha reconocido la cobertura cerca del 98 por ciento pero tenemos dificultades de accesos a la prestación del servicio, barreras administrativas, falta de tra nsparencia en inversión de los recursos, dificultades en la asignación del UPC y eso es lo que pretendemos corregir con esta ley estatutaria, la del Gobierno lo que busca es dinamitar el sistema actual y regresarnos a la época del seguro social. No presentar una reforma que se sintonice en el siglo XXI sino que nos regrese al siglo XX. La Reforma del Gobierno Nacional busca hacernos retroceder décadas en materia de cobertura, calidad y aseguramiento. Colombia no necesita replicar en el siglo XXI los errores del siglo XX: regresar a la época del Seguro Social no es la solución para los problemas que enfrenta el Sistema de Salud actual.

Desde el Pacto ven este proyecto como un intento de torpedear la iniciativa oficial. ¿Qué opina?



Cambio Radical ha presentado en tres oportunidades reformas al sistema de salud y en este momento la hemos presentado los que estamos en la Comisión Primera del Senado, no tiene ningún interés distinto que a mejorar la atención del sistema de salud, corregir los errores que están generando en atención primaria, en ser más enfáticos, precisos en evitar la tercerización laboral y en tratar de mejorar aspectos que vienen teniendo dificultad con la sostenibilidad financiera del sistema. Esta reforma ha sido presentada varios aspectos en diferentes legislaturas por parte del partido.



Congresistas opositores a la reforma de la salud celebraron el aplazamiento de la discusión. Foto: Archivo particular

¿Cuál es la esencia del proyecto que ustedes promueven?



Los principales aspectos del proyecto, por ejemplo: fortalecer la atención primaria, prohibir la tercerización laboral, no prohibir la posibilidad de elegir el prestador de servicio. Además, cambia el método de calcular las UPC, adoptando un componente fijo y uno variable que se ajusta a las necesidades de cada territorio e incentiva el buen trato al usuario.

¿Por qué no le gusta la reforma del Gobierno?



Busca estatizar el sistema de salud en el país, regresarnos décadas atrás donde la cobertura estaba muy inferior al 40 por ciento, las personas que no tenían empleo o ingresos bajos no tenían acceso al servicio de salud y la reforma del Gobierno busca politizar el sistema de salud. Por eso no me parece apropiada y me parece riesgosa porque también elimina el aseguramiento en salud y en materia de riesgo en el país.

¿Qué rescata de la reforma oficial?



Lo que sí me gusta de la propuesta del Gobierno es el fortalecimiento de la atención primaria, eso es necesario, fortalecer los esquemas de prevención y promoción.



El minsalud, Guillermo Jaramillo (izq.); el mininterior, Luis Velasco, y el presidente de la Cámara, Andrés Calle, en el debate. Foto: Miltón Díaz. EL TIEMPO

Si el proyecto oficial es aprobado en Cámara, ¿qué le espera en Senado?



La reforma que se está tramitando en la Cámara de Representantes como ley ordinaria tendrá que estar supeditada a la reforma a la salud que estamos presentando en la Comisión Primera, ya que tiene mayor rango legal por ser tramitada como ley estatutaria, tendrá que estar en la misma línea de los principios de la política pública, los objetivos, la materia que regula la que estamos discutiendo en Senado.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA