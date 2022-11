La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se sumó a la discusión que se dio luego de que el senador Jota Pe Hernández publicó un video en el que explica cómo una foto que le tomaron fue, al parecer, sacada de contexto.



En la imagen, que circuló en redes sociales, parecía que el congresista estuviera dormido en medio de una sesión. Sin embargo, en su explicación aclaró que esa no fue la situación, pues argumentó que se agachó para contestar una llamada.



En un comunicado de su equipo de trabajo, sostuvo que "los videos de la plenaria del Senado permiten verificar desde distintos ángulos que el senador contestó la llamada y siguió participando de la sesión plenaria".

Esta es la imagen que circuló en redes. Foto: Archivo particular

Hernández responsabilizó directamente a dos miembros de la UTL de la senadora Isabel Zuleta, quien pertenece al Pacto Histórico. Incluso, está evaluando tomar acciones legales por injuria y calumnia contra Alberto Gomez Martin y Simon Gomez Azza, los dos sujetos que él acusa.



Zuleta, por su parte, aseguró que su grupo de trabajo "es libre de tomar las fotos que considere".



La alcaldesa Claudia López se pronunció al respecto y respaldó al senador. "Abrazo querido Jota Pe Hernández, senador #OrgulloVerde. Algunos sectarios del Pacto Histórico no han entendido que el Verde no es su enemigo", dijo.



Luego agregó: "Su prioridad es destruirnos a nosotros y no destruir la corrupción, pobreza y política tradicional. Cuánto daño causan y cuánto nos alejan".

Abrazo querido @JotaPeHernandez, Senador #OrgulloVerde.

Algunos sectarios del Pacto Histórico no han entendido que el Verde no es su enemigo. Su prioridad es destruirnos a nosotros y no destruir la corrupción, pobreza y política tradicional. Cuanto daño causan y cuánto nos alejan https://t.co/MHovRNB1aO — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 23, 2022

