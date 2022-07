Este 20 de julio se instaló el nuevo Congreso de Colombia con los legisladores elegidos para el periodo 2022-2026, y entre los asistentes a esta posesión estuvo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien no ocultó su emoción.



A través de su cuenta de Facebook la alcaldesa transmitió algunos minutos de lo que se vivía en el Congreso el miércoles y compartió con los usuarios su alegría por un momento de "cambio histórico".



"Qué felicidad vivir y contar este momento de cambio histórico para Colombia. Hace 8 años en 2014 cuando me posesionaba como senadora solo éramos 10 senadores alternativos, ¡hoy somos 40! Y en la Cámara también crecimos así. ¡El país cambió!", dijo López.



Continuó resaltando: "Tantas luchas, tantos sueños hechos realidad y tantos que dolorosamente no lograron llegar a este momento. No los olvidamos. Por ellos y por todos vamos a honrar este mandato y esta esperanza de cambio por Colombia".



En la transmisión, López comienza diciendo que está acompañando a su esposa, Angélica Lozano, en su posesión como senadora, al igual que a otros de los senadores y representantes alternativos que tomaron posesión.

No hay palabras que alcancen para explicar la felicidad y emoción que siento hoy. 212 años después, al fin ganamos!



Ver a tantas mujeres, jóvenes y amigos con los que he compartido tantas luchas y sueños llegar al fin al Congreso! #ElCambioEsImparable https://t.co/LdDJ6bLavr — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) July 20, 2022

"Somos más de 60 yo creo, entre senadores y representantes alternativos, es un cambio fenomenal, el país cambió de verdad... ver aquí a Aída Avella y Jahel Quiroga, sobrevivientes del genocidio de la UP, verlas aquí hoy posesionándose, ¡no saben la alegría que me da! Es una justicia con la vida no solo que hayan sobrevivido sino que lleguen aquí a representar a su gente como parte del Pacto Histórico, una bancada enorme, diversa, de mujeres, indígenas, de líderes sociales, de jóvenes, de mi bancada del Verde ", expresó la alcaldesa con la voz entrecortada y entre lágrimas.



"Ver no solamente a Gustavo llegar por primera vez a la Presidencia, sino a Francia Márquez a la vicepresidencia, ¡no les puedo explicar el orgullo que eso significa!", culminó diciendo López en el video.

