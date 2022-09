La congresista Clara López protestó a través de su cuenta de Twitter por no haber sido invitada a la reunión que sostuvieron este lunes los ponentes del proyecto de reforma tributaria en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro.



(En contexto: Así se distribuirá el recaudo de la reforma tributaria)

"El Presidente @petrogustavo se reunió hoy con ponentes reforma tributaria. No fui invitada. El secretario envió un mensaje de un celular no registrado. Si no puedo asistir a las reuniones no me puedo hacer responsable de tan crucial iniciativa como coordinadora de ponentes. @PactoCol", escribió.



Los ponentes de la reforma se reunieron con Petro para discutir algunos puntos sobre la iniciativa que se presentó el pasado mes al Congreso. Entre estos se tocó temas como la distribución del recaudo, sobretasas al sector financiero y censuras para los evasores de impuestos.

REDACCIÓN POLÍTICA