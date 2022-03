Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil, deberá responder ante el Congreso para aclarar el porqué de las presuntas fallas en el reconteo de votos. Así, por ejemplo, Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, denunció que, según los cálculos de su partido, en aproximadamente 29 mil mesas de votación no se registró ningún voto por esa coalición, hecho que asegura es imposible.



“Con un sistema de detección temprana que estrenamos, hemos detectado 29 mil mesas de 112 mil que hay en todo el país donde no existe un solo voto por el Pacto Histórico, eso no es posible dada la magnitud de la votación ya demostrada, allí ya se están haciendo los procedimientos del caso para abrir esas mesas y contar voto por voto”, argumentó.

Además, el exalcalde de Bogotá habló de una supuesta corrupción sistemática y dijo que, por lo menos, su coalición obtendría 3 puestos más en el Senado con los votos que, según él, no fueron tenidos en cuenta: "El preconteo de votos no tiene validez jurídica, ya vimos que al menos 300.000 votos del Pacto Histórico al Senado no fueron reportados, son al menos 3 curules más. No debe haber más preconteos.

El hecho demuestra una corrupción sistemática en decenas de miles de jurados de mesa".

Pero la suya no es la única colectividad inquieta con el preconteo. El senador Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, aseguró que muchos apoyos que sectores del centro izquierda recibieron en las urnas no están por ninguna parte.



“Vamos a citar un debate de control político porque lo que aquí está ocurriendo es absolutamente grave. En mi caso, es como si no hubiera estado en el Congreso, como si me la hubiera pasado de escándalo en escándalo, como si no hubiera hecho campaña como para que viera reducida mi votación de esa manera como lo está diciendo la Registraduría”, argumentó Sanguino

“He tenido la información de votos que no aparecen registrados y es gente que votó por nosotros, que reportó esa votación, alteraciones en los formularios E-14, inconsistencias en el preconteo, aquí hay un sin número de irregularidades que se suman a las 29.000 mesas denunciadas por el Pacto Histórico y por Fuerza Ciudadana y el común denominador es que eso nos está ocurriendo a las fuerzas progresistas”, dijo a los medios de comunicación el legislador.



"Todo indica una estrategia para desaparecer a Fuerza Ciudadana", dijo, por su parte, Hollman Morris.



Así las cosas, el movimiento Fuerza Ciudadana anunció que apelará el resultado a elecciones al Senado en los escrutinios a nivel nacional y departamental, según ellos, "para demostrar que con el conteo hubo un fraude auspiciado por la Registraduría".

¿Qué supuestas irregularidades ha detectado y denunciado el Pacto Histórico en cuanto a las elecciones de Congreso del domingo pasado?, le preguntó EL TIEMPO al electo senador Roy Barreras del Pacto Histórico.



"Los colombianos tienen derecho a que se respete la voluntad popular y, en el caso del Pacto Histórico, la voluntad mayoritaria que se expresó en cerca de 4,4 millones de votos por Gustavo Petro en la consulta, acompañado de las listas de Senado y Cámara. Habíamos previsto ser la bancada mayoritaria en Senado y Cámara y lo seremos. Nuestros testigos, que son un grupo de expertos y voluntarios de cerca de 100.000 en todo el país, han detectado cerca de 29.000 mesas de votación, que son el 26 por ciento de las 113.000 mesas que hubo el domingo, más de una cuarta parte del país, en las que aparecían cero votos por el Pacto Histórico. Este es un hecho que parecía imposible: que en la cuarta parte de Colombia, la fuerza más votada en el resto del país, tuviera cero votos", respondió.

Por su parte, Ariel Ávila, senador electo de la Alianza Verde, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que dice que no le contaron votos: "FRAUDE: hay una restricción para que el sistema cargue los votos de los sectores alternativos. Sistema solo carga ceros y me han robado muchos votos como en este video.

Video muestra el caso del número 69 y me robaron votos, este es un solo ejemplo. Video grabado por mi equipo".

De esta manera, algunos congresistas, como han explicado, citarán al registrador Alexander Vega y a los delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE) a un debate de control político en el Senado.



