Christian Garcés, autor de proyecto que regula corridas de toros: ‘Reglamentar es el camino más ético y pertinente’

El proyecto de ley que regula las corridas de toros, riñas de gallos, cabalgatas, y coleo inicia este miércoles su curso en el Congreso. La iniciativa, que tiene como fin dar cumplimiento a lo establecido por la Corte Constitucional en su sentencia C-666 de 2010, que evita la prohibición de actividades con animales producto de tradiciones culturales, será debatida en la Comisión V de la Cámara de Representantes.

Su autor es el representante del Centro Democrático Christian Garcés, quien formuló el proyecto junto a la Corporación Libertad Cultural y el apoyo de casi 57 congresistas. El representante habla con EL TIEMPO de la reglamentación que propone el proyecto de ley 122 de 2023 y por qué, para algunos sectores, es inviable una prohibición de las corridas.

¿Cómo está el ambiente para este primer debate?

Sé que vienen personas de diferentes ruralidades a estar presentes. Hay preocupación de los toreros jóvenes que están triunfando en España y México y quieren intervenir en los debates. Tenemos una cantidad de jóvenes novilleros que también ven con preocupación esto. Los miles de informales que viven de los toros ni siquiera se están dando cuenta que se van a quedar sin empleo, es toda una tragedia.

¿En que se basa la reglamentación que proponen?

Queremos resolver el problema existente entre tradiciones con animales, empleo y bienestar animal. Entonces, el proyecto, en diferentes prácticas populares con animales, reglamenta para disminuir el maltrato. Eso significa: los tiempos de los eventos, los instrumentos que se utilizan, los lugares, siempre respetando las culturas y protegiendo los empleos informales y formales.

¿Qué tanto se disminuye el maltrato?

Por ejemplo, se disminuyen el tamaño de los instrumentos, como la pica y las banderillas, para disminuir el daño al toro. Se limita el tiempo de la suerte de matar, para que se disminuya el sufrimiento del animal. Se eliminan temas como las banderillas negras, las rosetas que se le clavan al animal, entre otras acciones que generan sufrimiento, pero se respeta la tradición. No es un tema fácil.

Se mantiene, entonces, la muerte.

Se mantiene la muerte, pero se disminuye el tiempo y los intentos que tiene el torero para la suerte de matar, de lo contrario el toro debe ingresado vivo a los toriles.

¿No corren muy detrás del proyecto de prohibición de la senadora Esmeralda Hernández, el cual está a un paso de ser ley?

La Corte Constitucional generó una jurisprudencia donde se debe morigerar las corridas de toros, no prohibirlas. El Congreso debe cumplir su obligación de legislar y eso es lo que estamos buscando un grupo de más de 57 congresistas que presentamos el proyecto de ley de reglamentación.

Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico Foto:Prensa Esmeralda Hernández Compartir

¿Es decir, si se aprueba, la Corte lo tumba?

Si se aprueba la prohibición consideramos que la Corte Constitucional lo declararía no constitucional y el proyecto no entraría a regir en el país. Va en contra de la jurisprudencia. Nosotros seguiremos insistiendo en reglamentar estas prácticas y pidiéndole a los congresistas y colombianos que profundicemos en la discusión.

Pero, si ya hay un fallo de la Corte, ¿por qué el proyecto?

Ha existido un populismo animalista y un matoneo de los radicales a los congresistas que han querido reglamentar y cumplir con la jurisprudencia de la Corte. Los proyectos de prohibición no se han aprobado, pero por primera vez en la historia de Colombia hemos radicado un proyecto de ley que reglamenta todas las actividades tradicionales con animales.

¿Cuáles son sus preocupaciones?

Lo primero es que debemos entender que una mayoría no puede someter unas tradiciones culturales a que sean prohibidas. Eso va en contra de nuestra Constitución. Y segundo, hemos hecho un llamado a un país en el que en febrero tuvo dos millones novecientos mil desocupados, y hay más de doce millones de informales trabajando, no podemos generar leyes que sometan a la pobreza y al hambre familias que hoy están teniendo un ingreso alrededor de esto.

Los animalistas presentan esto como si fuera un negocio de ganaderos millonarios, pero si se prohíben los toros de lidia tendrán una situación muy fuerte en términos de lo que significa una tradición para ellos. Lo que esconden en el debate es que hay miles de familias humildes que viven de estas actividades y que se van a quedar sin ingresos.

La senadora Esmeralda y Alejandro García han dicho que se deben impulsar alternativas económicas para la gente que vive de estas actividades. ¿No ven eso como una opción?

El texto de la senadora Esmeralda tiene dos grandes engaños: uno, que el Estado va a recoger a todas las personas que viven de las corridas de toros, y no me refiero a los pocos toreros, sino a la señora que vende choclo a la entrada de la plaza, al de los sombreros, al de las arepas y chorizos, etc, y los va a acompañar para que logren tener ingresos en otra actividad. Eso no va a terminar bien en un país con el nivel de desempleo tan alto que tenemos. Y segundo, que las plazas las van a convertir en espacios de otras actividades culturales. Eso desde Bogotá suena muy bonito, pero cuando nos vamos a municipios de sexta categoría sabemos que es una gran mentira.

¿Cómo se aseguraría el cumplimiento de estas reglas que proponen ustedes en el texto?

Reglamentar es el camino difícil, pero el ético y pertinente. Lastimosamente no hay un conocimiento de lo que significan estas actividades para las zonas rurales y por eso es muy fácil y mucho más políticamente correcto toma la decisión de prohibir. La prodición inmediatamente envía al matadero cerca de 14.000 reces de lidia o ganadería brava y Colombia pierde todos los empleos en áreas rurales que está generando las actividades de los toros.

Juan Pablo Penagos Ramírez

