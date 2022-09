Un trino enfrentó a familiares de la exministra TIC Karen Abudinen con la congresista Cathy Juvinao. En este nuevo capítulo, los miembros de la familia Abudinen reaccionaron ante la ofensiva digital de la ahora Representante a la Cámara por Bogotá de la Alianza Verde.



Y todo comenzó porque la congresista utilizó de nuevo el apellido (Abudinen) para asociarlo a la trama de corrupción de Centros Poblados que, acorde a las investigaciones, pretendía quedarse con millonarios recursos para llevar internet a escuelas rurales del país.



Juvinao manifestó en su cuenta de twitter: ¿Entonces no fue suficiente con los 70.000 mil millones que se abudinearon en el gobierno pasado desde el @Ministerio_TIC? ¿Cómo se puede siquiera contemplar entregarle un viceministerio a Yahir Acuña? ¿Estamos ciegos? ¡No señor! Le pido evitarlo, presidente @petrogustavo.

¿Entonces no fue suficiente con los 70.000 mil millones que se abudinearon en el gobierno pasado desde el @Ministerio_TIC? ¿Cómo se puede siquiera contemplar entregarle un viceministerio a Yahir Acuña? ¿Estamos ciegos?



¡No señor!



Le pido evitarlo, presidente @petrogustavo. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) September 22, 2022

Como respuesta a ese trino, un miembro de esa familia, David Abudinen, se pronunció a través de la misma red social: "Porque no dice “Se Tapiaro” los 70 mil millones, acaso es no fue lo que sucedió? Miserable!!! Usted no es inmune, usted responde por lo que escribe!!!"



Respete viaja H...P....

Se quiere hacer popular, pero se mancha toda de sangre inocente para parecer chévere.

Porqué no dice "Se Tapiaron" los 70 mil millones, acaso eso no fue lo que sucedió?

Miserable!!!

Usted no es inmune, debe responder por lo que escribe!! — David Abudinen (@David_abudinen) September 24, 2022

La familia Abudinen ha manifestado que no dudará en interponer acciones legales contra todo el que utilice su apellido para verbalizarlo.



Explican que por cuenta de estas acciones los menores de edad de esta familia han tenido que recibir ayuda psicológica ante el matoneo que han padecido en sus colegios La exministra, por su parte, ha dicho en reiteradas ocasiones que fue ella quien denunció a los miembros de esa unión temporal.



