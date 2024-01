Insisten al presidente Petro que firme ley chao marcas ante nuevos gobiernos locales

Los alcaldes y gobernadores elegidos el 29 de octubre comienzan esta semana los mandatos para los que fueron escogidos. Varios llegaron desde el primer día con la intención de cambiar la marca publicitaria de ciudad o departamento, como el alcalde de Barraquilla, Álex Char, que ya presentó la nueva imagen ciudad, que usará en sus cuatro años de mandato.



(Puede ver: Gobierno Petro firma decreto para prorrogar prohibición de porte de armas de fuego)

Este hecho causó cuestionamientos, debido a que en el Congreso se aprobó en noviembre un proyecto cuyo fin es prohibir el cambio de las marcas de gobierno por lo que había dudas de si podían o no hacer eso ante la norma aprobada. Sin embargo, la senadora Angélica Lozano aclaró que todavía la ley no está en vigencia.



La congresista de la Alianza Verde explicó en sus redes sociales que “solo falta la sanción presidencial”, por lo que aún no están sus efectos en vigencia. “Presidente Gustavo Petro, es la ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras, ideal que estuviera vigente el primero de enero”, añadió Lozano.

No. Solo falta la sanción presidencial



Presidente @petrogustavo es ley aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Ideal que estuviera vigente el 1 de enero



¡Que sea la primera firma del año presidente! ✍🏼 Ley #ChaoMarcasDeGobierno https://t.co/CPjyFT2sl3 — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) January 2, 2024

“Que sea la primera firma del año, presidente”, concluyó la senadora, que venía insistiendo desde finales del 2023 de la necesidad de que el proyecto fuera sancionado antes de que los gobernadores y alcaldes tomaran posesión de sus cargos el primero de enero.



Con esta ley, se supone que los gobernantes locales no pueden cambiar la marca de gobierno para su periodo, sino que se debe establecer una sola, institucional, que perdure sin importar los cambios de administración.



(Además: Angélica Lozano pide al Congreso que apresure envío a sanción de ley de ‘Chao marcas’)



El pedido que se hacía por parte de Lozano y otros congresistas es que el presidente sancionara el texto antes del fin de año para que entrar a regir a los recién posesionados. Como no fue así, están aprovechando para hacer los cambios en la marca de ciudad.