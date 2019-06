Aplauso en la Cámara de Representantes a Alejandro Chacón

Luego del particular episodio en el que se hundió el proyecto de la Fiscalía que eliminaba los beneficios de casa por cárcel para corruptos , en el que el presidente de la Cámara Alejandro Chacón fue señalado de haber contribuido a este hundimiento, la Plenaria de la Cámara le dio su pleno apoyo a Chacón.

La sesión que se tenía prevista para debatir proyectos se concentró especialmente en intervenciones de los representantes sobre lo sucedido con esta iniciativa , en la cuál, no se logró la conciliación de los textos aprobados en Senado en Cámara.



Tras el hundimiento, desde varios sectores señalaron al presidente de la Cámara, al considerar que él se había tardado en nombrar un conciliador para lograr salvar el proyecto, sin embargo, el propio Chacón explicó este jueves que el texto de la iniciativa, junto a las actas y demás documentación, le llegaron a la Cámara apenas el pasado martes a las cuatro de la tarde, dos días antes de que se agotara el tiempo.



Muchos de los representantes que intervinieron le echaron el ‘agua sucia’ al Senado, al reprochar que el proyecto duró más de un año en esta corporación sin que se le diera celeridad a su trámite y solo le llegó a la Cámara 48 horas antes de que se acabara el plazo.

“El presidente Alejandro Chacón no se puso las rodilleras frente al Senado” , señaló el representante de oposición Germán Navas, luego de la cual la plenaria le hizo un sonoro reconocimiento al presidente de la corporación.



El representante liberal Carlos Ardila recordó, por su parte, que fue la Cámara la que “salvó el Plan de Desarrollo” y “tramitó con eficiencia y responsabilidad las objeciones a la JEP”, contrario a “lo que hizo el Senado”.



Unos de los pronunciamientos que más causó sorpresa vino de parte de la representante María José Pizarro, quien llenó de elogios a Chacón.



“El presidente Macías no le llega a Chacón ni a la suela de los zapatos. Usted ha dirigido esta plenaria con altura, no como el presidente Macías”, le dijo Pizarro al presidente de la Cámara.



