De desempolvar libros en bibliotecas a ser congresista

Normalmente la imagen que se tiene de los congresistas es de personas que llegan a su curul a dormir, pero el representante a la Cámara del Atlántico César Lorduy es la antítesis de este imaginario: Lorduy no duerme.

De hecho, una de las ‘quejas’ más recurrentes de los congresistas es la intensidad con la que trabaja el representante Lorduy, quien les envía documentos a altas horas de la noche. Aún son recordadas las palabras del congresista liberal Juan Carlos Losada, quien en público, en medio de una plenaria, le imploró a su colega: “Doctor Lorduy, por favor duerma”.



(Vea también: Se salva proyecto que reduce vacaciones de congresistas)



Ante esta petición, el representante del Atlántico respondió de una forma curiosa: a los pocos días adecuó una oficina privada en su casa para poder trabajar desde más temprano sin tener que desplazarse a otro sitio como lo hacía antes. Ese es el talante que define al congresista Lorduy.



Lo que pocos conocen es que fue justamente esa obsesión por el trabajo lo que le salvó la vida.



“Desde muy pequeño logré identificar que si no recogía las suficientes botellas o la suficiente chatarra de aluminio y cobre, no iba a poder obtener ingreso, porque el primero oficio que tuve en mi vida fue ser reciclador. Yo sabía que tenía que recoger tantas botellas o tantos kilos de aluminio para obtener los recursos que necesitaba, eso me enseñó el valor del trabajo”, confiesa el representante Lorduy al recordar cómo vivió su infancia.



Recuerda que los ingresos que obtenía mediante el reciclaje eran para comprar libros y libretas para el colegio. “El olor a libreta nueva aún es indescriptible para mí”. Desde aquella época es un devorador de lecturas.



Hace poco más de un año, cuando inició la pandemia del covid-19 en Colombia y se decretó la cuarentena nacional, época en la que la mayoría de colombianos estaban desconcertados, Lorduy sorprendió a sus poco más de 12 mil contactos de WhatsApp al enviarles, vía chat, un libro de Condorito para que se entretuvieran en medio del confinamiento. No le hace el quite a ninguna lectura.



“Durante la primaria, cuando las dificultades económicas me atropellaban, me volví también un gran lector de periódicos, desde cuarto o quinto de primaria empecé a leer periódicos con una voraciadad, que a veces pasaba por las calles y veía periódicos viejos en los basureros o en la calle y los rescataba”, rememora el hoy congresista con nostalgia.

Los problemas

Fue en medio de una de esas páginas de periódico que se enteró que el mejor colegio público de su ciudad para estudiar el bachillerato y en el que habían estado muchos de los intelectuales locales que admiraba era el Colegio Barranquilla para Varones, en el que soñaba a entrar. Y lo logró, pero allí empezaron los mayores problemas.



“Ahí empiezan unos problemas graves y era que había que tener para el bus, el otro problema grave era que había que almorzar, el otro problema era que había pagar el colegio, que costaba 25 pesos mensuales, yo no los tenía”, apunta Lorduy.



(Además: Luces y sombras, el balance del año de Arturo Char)



Fue entonces cuando acudió a donde un tío suyo, Luis Lorduy, que en ese momento era congresista.



“La oficina de mi tío quedaba a tres horas a pie del colegio, me ‘mamé’ las tres horas caminando y cuando llegué él me dijo que volviera al otro día. Me tuve que devolver aburrido y por el camino me encontré un reloj de mujer, entonces lo vendí por 90 pesos, lo que me alcanzó para pagar la matrícula, el primer mes de pensión y compré libros para el colegio”, señala el hoy congresista con orgullo, pero “había que comer y no tenía”.



Fue entonces cuando, de nuevo, los libros le salvaron la vida. Empezó a trabajar haciendo trabajos por encargo, sobre todo los análisis literarios, que para muchos eran un dolor de cabeza pero para él, dice, eran un placer.

El líder

Facebook Twitter Linkedin

César Lorduy, representante Foto: Prensa César Lorduy

A la par del amor por la lectura, el hoy congresista encontró en el bachillerato su gusto por el liderazgo.



“Yo era líder estudiantil, fui presidente del Consejo estudiantil del Colegio Barranquilla para Varones, delegado del curso… incluso fue coordinador de deportes del colegio y no practicaba ningún deporte”, recuerda con una carcajada.



Lorduy recuerda que uno de los momentos en los que le tocó poner a su prueba su capacidad de liderazgo fue cuando terminó su bachillerato pero no se podía graduar porque el colegio había perdido su acreditación.



“Terminé yendo junto al rector al Ministerio de Educación, en Bogotá, y les dije que e iba a quedar durmiendo ahí hasta que nos dieran la acreditación. Y sirvió, esa misma tarde conseguimos que nos respondieran”, relata entre risas.



(También le puede interesar: Congresistas tendrán prioridad en vacunación)



Posteriormente llegó uno de los momentos más difíciles y tristes que tuvo que enfrentar Lorduy. El hoy congresista, tras graduarse de bachiller entró a trabajar en una cafetería, se vio implicado en un incidente en el que una joven perdió la vida.



Su caso fue asumido por el abogado Miguel Bolívar Acuña, quien luego de dos meses de estar preso Lorduy, resolvió su situación jurídica.



La relación que estableció con el abogado Bolívar le permitió acercarse a lo que hoy es su pasión: el derecho.



“Empecé a hacerle mandados a Miguel Bolívar, él obviamente me mandaba a hacer diligencias a los juzgados o a llevar documentos relacionados con los procesos”, manifiesta Lorduy.



Fue por esa época que el ahora representante a la Cámara obtuvo una beca para estudiar derecho en la Corporación Universitaria de la Costa.



Y de nuevo aparecieron los libros en su vida. Mientras continuaba sus estudios, Lorduy terminó trabajando en la biblioteca de la Universidad del Atlántico.



“Allí limpiaba el polvo y organizaba libros. De esa biblioteca me llamaron después para hacer una biblioteca en la empresa Monómeros, allá les ayudé a construir ese proyecto y luego hice una carrera en esa misma empresa y terminé de vicepresidente jurídico”, cuenta.



En los años siguientes, Lorduy pasó sus años entre la empresa Monómeros, la docencia universitaria y la junta directiva de varias organizaciones, hasta que recibió el llamado de la poderosa casa Char, que le ofreció ser candidato al Congreso. En su primer intento obtuvo más de 80 mil votos y llegó a la Cámara de Representantes.



¿Qué le dice el congresista César Lorduy al niño reciclador César Lorduy?



“Que espero ser lo suficientemente bueno para que en Colombia las condiciones sean diferentes de tal manera que no exista un niño más que se dedique a la actividad del reciclaje”





POLÍTICA