En las últimas horas, el expresidente liberal César Gaviria Trujillo ha estado concentrado analizando con rigor cada uno de los artículos del texto de la reforma a la salud radicado el lunes por la ministra Carolina Corcho. Junto al exmandatario, están los miembros de la bancada de la colectividad quienes han estado leyendo con lupa cada una de las líneas del documento para, en las próximas horas, entregar un comunicado al país.



Una fuente que sigue de cerca el encuentro que se ha hecho sin pausa, le confirmó la información a EL TIEMPO. "El Partido Liberal en bancada analiza artículo por artículo el proyecto de ley sobre salud del presidente Petro", contó.



"Pronto habrá pronunciamiento sobre la posición liberal en el Congreso sobre la reforma a la salud", agregó la fuente.



La pregunta natural es para dónde podría ir la indicación que señale el expresidente. "Fortalecer antes que arrasar el sistema de salud de los colombianos es el imperativo que ha dispuesto el expresidente Cesar Gaviria a su bancada en el congreso", le dijeron a este diario.



Gaviria Trujillo fue presidente de Colombia de 1990 a 1994, secretario general de la Organización de los Estados Americanos de 1994 a 2004 y es el actual director nacional del Partido Liberal. Durante su mandato fue la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la actual Constitución de Colombia de 1991.



Se trata de la primera respuesta de una de las bancadas claves en la coalición de Gobierno.



La otra colectividad histórica, el Partido Conservador, por su parte, ya también mostró sus reparos. A través del senador Nicolás Echeverry Alvarán, vocero de la colectividad en el Senado– advirtió que “es imposible” aprobar el proyecto tal como está planteado, pues “un cambio tan drástico requiere un proceso largo de análisis técnico, profesional y social”



El congresista instó a la bancada del partido a rechazar el proyecto, insistiendo en que Colombia “no puede retroceder en la prestación y garantía de un derecho fundamental como la salud. Hay que construir desde cero y con objetividad”.



Los presidentes del Congreso durante el acto simbólico de la radicación de la reforma e la salud. Foto: Prensa David Racero

Los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático, entre tanto, también expresaron que no apoyaran la propuesta lo que hace que la situación en el Congreso no sea la mejor, en estos momentos, para el Gobierno del presidente Petro.



En las últimas horas, Colombia ha sido escenario de un intenso movimiento político por esta -y las reformas pensional y laboral- que anunció desde su intervención en el balcón de la casa de Nariño, el presidente Petro.



Petro radicó el lunes ante el Congreso, "el proyecto de Ley que busca mejorar y fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en Salud y garantizar la prestación de servicios como un derecho Universal".



Fue un acto simbólico de radicación, realizado en la la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, contó con la presencia de los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, la vicepresidenta Francia Márquez y decenas de profesionales de la salud, usuarios del sistema y colombianos del común.



César Gaviria (presidente del Partido Liberal) y Gustavo Petro (presidente de Colombia). Foto: Partido Liberal

En el momento de la radicación del proyecto, el presidente Petro Urrego, dijo, “hemos llegado a otro momento clave de este gobierno. Después de la Reforma Tributaria, hoy entramos a las reformas sociales. Esperamos que nadie quede excluido, para mejorar el diario vivir de todos los colombianos”.



“Con esta reforma a la salud, lo que queremos es que los médicos puedan ir a los lugares más apartados del país y atender a los enfermos. Que las mujeres embarazadas tengan el tratamiento adecuado para ella y su hijo”, aseveró.



De esta forma dijo, “esta reforma busca un sistema más democrático para garantizar el derecho a la vida. Si no tenemos un derecho universal a la salud, no será posible la paz total”. El presidente explicó que el objetivo principal de la iniciativa es que se pueda atender de manera permanente y cotidiana a la población colombiana, en todo el territorio del país, mediante los Centros de Atención Primaria-CAP.



Asimismo, el presidente Petro afirmó que no habrá intermediación de los recursos públicos, que será la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, la que realice los pagos de manera directa, para un servicio eficiente, el dinero público se manejará por lo público”, expresó.



El presidente Gustavo Petro con el texto de la reforma de la salud. Foto: Presidencia

Al finalizar su intervención el presidente Petro Urrego, hizo entrega de la iniciativa, a la ministra de Salud y manifestó, “el sistema de salud que surge de esta ley es un sistema planificado, el objetivo es el derecho a vivir del ser humano. Será uno de los pilares para transformar a Colombia en una potencia de la vida. En sus manos queda, en que este proyecto haga de Colombia un reino de la vida”, les dijo el presidente a Roy Barreras y David Racero.



El documento de inmediato generó discusiones. Paula Acosta, presidente ejecutiva de Acemi, que representa las principales EPS del país y que tienen cerca de 34 millones de afiliados, se pronunció al respecto. “El proyecto de reforma borra de un plumazo el aseguramiento y lo que hemos construido en tres décadas”, dijo.



Mientras que el exministro de Salud, Alejandro Gaviria y actual miembro del gabinete en condición de ministro de Educación mostró su desazón porque, según él, si bien el presidente Petro escuchó sus opiniones estas no fueron tenidas en cuenta.



En el gabinete también se sabe de otras voces disonantes. EL TIEMPO conoció que, en fuentes cercanas a los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Agricultura, Cecilia López; y el director de Planeación, Jorge Iván González, también hay inquietud por lo que pueda pasar con el sistema en caso de aprobarse el texto tal como quedó. No solo porque se pueda perder lo avanzado en los últimos 30 años sino por las dudas que tendría, en caso de ser aprobado, hacia el futuro por su financiación.

El expresidente César Gaviria con los ministros y la bancada en una reunión del año pasado. Foto: Partido Liberal

Entre tanto, el presidente Petro convocó este martes a un acto público en la plaza de Armas de la Casa de Nariño desde donde dijo criticó el modelo “neoliberal” que ha gobernado Colombia en las últimas décadas y prometió poner a la gente en el centro. “No puede ser que tienes salud si tienes plata”.



“El cambio consiste en que en Colombia haya una democracia”, “el cambio por el que votaron millones no puede ser de mentiras ni maquillaje”. “Solo si el pueblo abandona a su Gobierno, ese cambio podría detenerse”, dijo.



Ante esto, el senador independiente, Humberto de la Calle Lombana, le pidió al presidente hacer a un lado "la emocionalidad" para que unas reformas de semejante trascendencia puedan ser tramitadas de manera más serena.



“La cosa callejera, la de ayer y la de hoy, ambas me parecen malas. ¿Por qué no nos dejan discutir esto tranquilamente?", preguntó.



Mientras que Roy Barreras afirmó: "En tiempos de incertidumbre, serenidad, firmeza, sensatez, construcción de soluciones en lugar de acusaciones. Construyamos el cambio social juntos para los 50 millones de colombianos, para los millones que votaron por nosotros y para los millones que no votaron por nosotros".



