‘El Partido Liberal no me lo van a manejar a punta de ‘mermelada’'

El director del Partido Liberal y expresidente César Gaviria cuestionó este lunes varios aspectos del proyecto de ley de reforma fiscal o tributaria, la cual llegaría al Congreso en los próximos días.



El Gobierno ha dado algunos elementos de lo que sería la iniciativa, pero todavía no se conoce con precisión el texto que sería presentado a consideración de los partidos políticos, varios de los cuales han reclamado precisamente eso, conocer el proyecto.



Ante la inminencia de la reforma, Gaviria sentó la posición del liberalismo, la cual, como lo habían manifestado algunos observadores, fue crítica.



Según el exmandatario liberal, “esta reforma tributaria va a acabar con la economía colombiana”.

“Ministro Carrrasquilla, presente su reforma tributaria a ver quiénes son capaces de votarle eso”, le dijo Gaviria al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al tiempo que afirmó que “este gobierno no le quiso ayudar a nadie durante la pandemia. Quizá aplicándoles más impuestos a los colombianos, con esa reforma tributaria creen que nos están ayudando”.



El jefe del liberalismo manifestó que espera “que nadie del Partido Liberal quiera votar esa reforma tributaria” y advirtió que a la colectividad “no me la van a manejar a punta de mermelada. El señor Carrasquilla no me va a manejar el Partido Liberal a punta de mermelada con esa dañina reforma tributaria”.

“Los Liberales votamos con disciplina. No veo a ningún liberal votando la reforma tributaria. Los Liberales somos gente seria fiscalmente, pero la tributaria es absolutamente dañina”, afirmó.



Por lo visto, hasta el momento la mayoría de la bancada liberal sigue juiciosamente las directrices del exmandatario. Y el otro sector, un poco más independiente, ha venido acercándose a la oposición al Gobierno Nacional en los últimos meses.

