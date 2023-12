Centro Democrático y Cambio Radical radican moción de censura contra ministro de Salud

Luego de la aprobación de la reforma de la salud en la Cámara de Representantes, los partidos Cambio Radical y Centro Democrático radicaron una moción de censura contra el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Entre los argumentos que esgrimen los congresistas de las dos bancadas para citar al funcionario al Congreso se encuentran el desabastecimiento de medicamentos.





"Lamentablemente, ya fue aprobada la inconveniente reforma de la salud sin el aval fiscal y sin conocerse las fuentes de financiación, pero lo que ahora nos preocupa es la crisis que está atravesando el sistema", señaló la representante Carolina Arbeláez, del partido Cambio Radical, en una declaración a medios de comunicación desde la Plaza Núñez.



Según la congresista, el ministro Jaramillo está "incumpliendo sus funciones constitucionales" y está poniendo "en riesgo la vida de los pacientes por no estar tomando las medidas necesarias para atender el desabastecimiento de medicamentos".



"No se están atendiendo las alertas que hizo la Procuraduría General como tampoco las del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. No se está cumpliendo con los criterios de eficiencia y de oportunidad", agregó Arbeláez.

Al respecto también habló el representante Andrés Forero, una de las voces más visibles de la oposición durante el trámite de la reforma. "Por acción o por omisión está propiciando lo que la exministra Carolina Corcho denominaba 'la crisis explícita' que se necesitaba para ambientar la reforma de la salud”, agregó.



Forero también cuestionó que el Gobierno aún no haya nombrado un director en propiedad del Invima. "Adicionalmente, están asfixiando a clínicas y hospitales que tiene atención pediátrica por cuenta de la demagogia del SOAT diferencial", concluyó

REDACCIÓN POLÍTICA

