Así fue el cara a cara de los uribistas con Carrasquilla por el IVA

Este martes, de nuevo, el expresidente Álvaro Uribe asumió la ‘batuta’ frente al tema que más han controvertido los colombianos los últimos días: el IVA para la canasta familiar.

Después del mediodía, en una reunión a puerta cerrada en la que, inclusive se advirtió que no se podían hacer fotografías con celular, Uribe le pidió al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que busque otras opciones distintas a gravar toda la canasta familiar, y el Ministro se lo aceptó de inmediato.



La petición, que se dio en el marco de una reunión del Ministro con la bancada del Centro Democrático (el partido de gobierno), dejó claro que al gobierno del presidente Iván Duque le toca modificar el proyecto inicial.

En medio de la discusión trascendió que al presidente Iván Duque no le ha gustado mucho lo que ha pasado. Que su bancada no respalde de manera más irrestricta esta propuesta que él considera indispensable para sanear las finanzas estatales.



Claro que los uribistas le dieron un apoyo decidido al gobierno de Duque y al proyecto de ley de financiamiento, a la necesidad de conseguir los recursos que necesitan para el funcionamiento del Estado, pero también le dijeron lo que no les gusta de la iniciativa.



Pasada la 1:30 de la tarde, senadores y representantes del Centro Democrático comenzaron a llegar a la Presidencia del Senado, donde tenían una cita crucial con el jefe de la cartera de Hacienda, con quien hablaron del tema que ha estado en boca de todo el país en los últimos días: el revolcón en materia de impuestos propuesto por el Gobierno Nacional y llamado ley de financiamiento.



Había confianza de lado y lado, porque Carrasquilla es cercano a Uribe, también fue su Ministro de Hacienda, entre 2003 y 2007. Y los congresistas sabían que iban a hablar con uno de los suyos.



Además, era la primera reunión del Ministro con una bancada, porque los otros partidos no le han querido, hasta ahora, abrir sus puertas para hablar del tema.



Una de las propuestas del Ejecutivo es gravar con IVA la mayoría de los productos de la canasta familiar, lo que ha sido rechazado por todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático, el del presidente Iván Duque.

El ministro Carrasquilla ha explicado en qué consiste la reforma, como lo hizo en entrevista con EL TIEMPO el pasado domingo, pero poco ha hablado del hueco fiscal que, según el Centro Democrático, dejó el pasado gobierno en el Presupuesto Nacional y que debe taparse con esta iniciativa.



Por ello, una de las primeras consideraciones de la reunión de este martes, manifestada por varios congresistas uribistas, fue que el Gobierno Nacional no había hecho el énfasis suficiente en la necesidad de recaudar los 14 billones de pesos faltantes y que se pretenden conseguir con esta reforma tributaria denominada ley de financiamiento.



El expresidente Uribe, conocedor de la política, tanto desde la Casa de Nariño como desde el Congreso, le pidió a Carrasquilla que vaya a hablar con todos los partidos.Precisamente algunos sectores han acusado al Ministro de no dar la cara suficientemente frente a este debate.

Uribe le pidió a Carrasquilla que le explique al país y a los partidos por qué y para qué se necesita la plata que se busca con la reforma tributaria. Que haga pedagogía. Quiere que diga que el gobierno de Santos dejó faltantes en muchos sectores, cosa que el ministro no ha hecho con claridad.



En consecuencia, se acordó que el Ejecutivo y los uribistas serán más contundentes cuando se refieran a la crítica situación económica que el presidente Duque heredó del gobierno anterior y en sus efectos en las finanzas públicas.



Y la primera muestra se dio pocos minutos después de terminada la reunión de este martes, cuando el propio expresidente Álvaro Uribe, jefe máximo del Centro Democrático, tuvo su primer encuentro con la prensa tras el encuentro de su partido con el Gobierno.

El Partido Centro Democrático reitera absoluto respaldo al gobierno del Presidente Ivan Duque, a sus objetivos de un país con austeridad, transparencia, crecimiento vigoroso sostenido, equidad y formalización de la economía

“Queremos decirles a los colombianos que el presidente Duque encontró un país quebrado. El endeudamiento lo pasaron del 42 al 56 del PIB; el del gobierno nacional central del 36 al 45; dejaron la salud con 11 billones de déficit, para no hablar de otros temas como las vigencias presupuestales futuras”, afirmó Uribe en medio de una nube de periodistas.

Falta de apoyo

Uno de los momentos más trascendentales de la cita de este martes fue cuando se habló del poco apoyo que ha recibido el Gobierno Nacional de su partido, el Centro Democrático, en la presentación de esta iniciativa.



El pasado 18 de septiembre, en medio de un debate de control político al ministro Carrasquilla, en el Senado, Uribe lanzó una frase que cayó como un baldado de agua fría en la Casa de Nariño. “Nosotros en el Centro Democrático hemos dicho que no aprobaremos ningún IVA a la canasta familiar”, afirmó esa noche Uribe.



Y el pasado viernes, después de reuniones informales entre los congresistas uribistas y charlas telefónicas de varios de ellos con Uribe, la dirección del partido y la bancada le solicitaron formalmente a Duque “buscar alternativas diferentes a este gravamen a la canasta familiar”.

Afectaría mucho la canasta familiar el aumentarle el IVA a los pocos productos

TWITTER

EL TIEMPO supo que estas menciones no han sido de buen recibo en la Casa de Nariño, la cual esperaba mayor apoyo de su partido en un tema tan sensible ante la opinión pública como el incremento en los impuestos.



Varios asistentes a la reunión de este martes contaron que el mismo Uribe fue quien puso el tema y afirmó que el presidente Duque le había hecho un comentario sobre esa falta de respaldo de su partido a la ley de financiamiento.



En ese momento, Uribe y otros congresistas del partido manifestaron que el Gobierno tenía que mirar también la falta de apoyo a esa propuesta por parte de otras colectividades y sugirieron que los funcionarios intentaran acercarse a otras organizaciones políticas para socializar este tema y convencerlos.



En ese sentido, el compromiso del Gobierno fue que buscaría alternativas para no gravar con el IVA los productos básicos de la canasta familiar, lo que ha sido rechazado enfáticamente no solo en el Capitolio sino en la opinión pública en general.

Fue entonces cuando algunos legisladores uribistas reclamaron que había faltado una campaña de pedagogía que les aclarara a los colombianos la necesidad de recaudar los 14 billones de pesos que faltan en el Presupuesto mediante esta ley de financiamiento, lo que el Gobierno se comprometió también a modificar.



Tras el desahogo de los uribistas frente al Gobierno sobre la ley de financiamiento, el representante a la Cámara Edward Rodríguez confirmó que se le dijo a Carrasquilla, frente a frente, que “afectaría mucho la canasta familiar el aumentarle el IVA a los pocos productos” que no están gravados.



“Hablamos de aumentar la pedagogía; cumplir la palabra, es decir menos impuestos, mejores salarios; fortalecer al sector empresarial para que genere mayor recaudación, y hacer un recaudo eficiente”, afirmó Rodríguez.

Conservadores también pidieron excluir propuesta sobre el IVA

El Partido Conservador, el segundo apoyo más importante del Gobierno en el Congreso, después del Centro Democrático, también le pidió al presidente Iván Duque que retire la propuesta de gravar con IVA la totalidad de la canasta familiar.



Los conservadores, que también son partido de gobierno, le solicitaron al Ejecutivo que busque otras fuentes de ingreso como las utilidades del sector financiero y las utilidades de Ecopetrol y aplique una severa política de austeridad.



“Los nuevos gravámenes deben recaer sobre los colombianos de mayores ingresos y no sobre los sectores populares y la clase media”, dice la declaración de los conservadores.



