Para esta tarde está previsto un debate de control político citado por el Centro Democrático a la ministra de Salud, Carolina Corcho.

El debate se llevará a cabo a las 2 de la tarde en la sesión plenaria. La funcionaria deberá responder por el proyecto de reforma a la salud que presentará el Gobierno nacional a comienzos del próximo año y la posible eliminación de las EPS para darle paso a un sistema público, como lo ha planteado en reiteradas ocasiones el presidente Gustavo Petro.



“Este martes 29 de noviembre realizaremos un debate de control político a la ministra de Salud, Carolina Corcho, para que brinde información clara sobre su gestión al frente de esta cartera. El Centro Democrático defiende el derecho a la salud de los colombianos”, anunció la bancada de oposición al Gobierno.



El Centro Democrático ha sido el partido que más cuestiona el proyecto de reforma (del cual no se tiene mucha información), pues según la mayoría de sus integrantes, las EPS no se deben acabar. En contraste, el presidente Petro ha señalado que estas entidades tienen una deuda con clínicas y hospitales por más de 20 billones de pesos, y esta cifra sirvió como argumento para indicar que fracasó el actual sistema de salud en el país, según las palabras del primer mandatario de la Nación.



En medio de las aseveraciones, el presidente dijo que al parecer las mayorías quieren que las EPS sigan operando y sugirió que esto se da porque las personas no entienden cómo operan realmente las Entidades Promotoras de Salud ―EPS—.



“Parece que la mayoría de la gente quiere que sigan las EPS (...) las EPS no son las clínicas, son intermediarios del recurso público de la salud, se quedan con él, no le pagan ni al hospital público o privado y va debilitando el sistema de salud en Colombia”, sentenció el mandatario.



Por otra parte, la ministra Corcho ha dicho que en la reforma no serán incluidos los regímenes especiales, los servicios complementarios ni los planes de medicina prepagada. Empero, reafirmó que las EPS deben eliminarse.





