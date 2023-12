Centro Democrático lamenta el fallecimiento del exministro Hernán Martínez

En el Centro Democrático están de luto. Este jueves 28 de diciembre se confirmó la muerte del exministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres.



El expresidente Álvaro Uribe se refirió al respecto. En su cuenta de X indicó: "Me entristece profundamente el fallecimiento de nuestro ex Ministro Hernán Martínez. Realizador, de inteligencia rápida. Amigo en todas las horas. Compañero de nuestra lucha doctrinaria. Quedo sin un gran interlocutor. Solidaridad María Consuelo, hijos (as), familia querida". Martínez, quien nació en Cartagena, fue el jefe de la cartera de minas en el año 2006. Entre los cargos que tuvo se destaca su paso por la presidencia de Exxon Mobil y la gerencia de planeación corporativa de Esso Colombiana.

Medios locales también reportan que fue integrante del consejo directivo de la Universidad del Norte, en Barranquilla.



Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, por su parte aseguró que Martínez fue "un gran líder y promotor de empresas del sector minero energético, creador de riqueza para Colombia. Hombre sabio, profundo, invaluable consejero y amigo leal. Mi solidaridad y afecto para María Consuelo y toda la familia".

Murió Hernán Martínez, un gran líder y promotor de empresas del sector minero energético, creador de riqueza para Colombia. Hombre sabio, profundo, invaluable consejero y amigo leal. Mi solidaridad y afecto para María Consuelo y toda la familia. pic.twitter.com/YHUfAMups4 — Nubia Stella Martínez (@NubiaSMartinez) December 28, 2023

La exsenadora María del Rosario Guerra se sumó a los mensajes de solidaridad ante el fallecimiento.



"Con dolor registro el fallecimiento del ex ministro de minas y amigo HERNAN MARTINEZ. Gran ser humano y conocedor del sector minero energético. Empresario y con gran solidaridad social. A MaConsuelo su esposa y a sus hijos mis sentidas condolencias. Paz en su tumba (sic)", sostuvo.

REDACCIÓN POLÍTICA

