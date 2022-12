El representante a la Cámara por el Centro Democrático Hugo Lozano dio este martes, en medio de la discusión de la reforma política, una declaración que llamó la atención.



"A los 18 años yo solamente pensaba en rumba, mujeres y sexo", aseveró el congresista uribista durante el cuarto de ocho debates de la reforma política.



La declaración la hizo cuando se discutía el artículo por el cual se pretendía que para ser representante a la Cámara se debían tener mínimo 18 años de edad y no 25, como está establecido en la ley actualmente.



"A los 18 años no se tiene la formación académica, ni la experiencia, ni la vida pública necesaria para tomar las decisiones importantes para que este país salga adelante. A los 18 años, les quiero decir, que yo solamente pensaba en rumba, mujeres y sexo. A los 18 años no me importaba lo que pasara ni en el tema laboral ni en el tema económico", afirmó el congresista.

Qué tal esto??El Congresista uribista Hugo Lozano se opone a la reducción de edad para ser Congresista ‘argumentando’ que él a los 18 años sólo pensaba en “rumba, mujeres y sexo”🤡Su ineptitud no es regla. Miles de jóvenes electos y Consejeros de Juventud demostramos lo contrario pic.twitter.com/qcOPZJJZde — Concejal Julián R Sastoque (@ElJuliSastoque) December 13, 2022

Sin embargo, finalmente quedó que la edad mínima para ir a la Cámara será desde los 25 años. Es decir, la norma se mantendrá, como está actualmente en la Constitución. Lo que sí cambiará es la edad mínima para llegar al Senado, que cambia de 30 a 25 años.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA