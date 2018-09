Centro Democrático, dividido para aceptar reducción de salarios

Al interior del Centro Democrático (CD) hay división sobre el acuerdo al que se llegó en la mesa técnica anticorrupción para congelar y luego reducir el salario de los congresistas.



Según Claudia López, quien lideró la Consulta Anticorrupción, el acuerdo alcanzado es que se congelaría el sueldo de los actuales parlamentarios. Y a partir del 2022 los que sean elegidos tendrán un tope de 25 salarios mínimos.

Así lo confirmo también Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático y vocera de este partido en la mesa técnica. “Celebramos que se haya llegado a un acuerdo. La iniciativa busca congelar los salarios hasta que lleguen al tope de los 25 salarios mínimos y que para aquellos cargos de elección uninominal y que tienen periodos institucionales, sí se dé la reducción inmediatamente que lleguen los nuevos elegidos”, dijo.



Y aunque congresistas del partido de Valencia están de acuerdo con el congelamiento de los salarios, por otro lado hay quienes se oponen abiertamente a una reducción.



José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara del CD, dice entender el clamor de la ciudadanía pero que “el debate es más de fondo. No de medidas populistas”.



“Los que hacemos política honradamente vivimos de nuestro sueldo. Los salarios en el sector privado son más altos y lo que estaríamos haciendo es induciendo a la gente buena para que migre allí”, asegura Uscátegui.



Con esta objeción está de acuerdo el senador Ciro Ramírez. “La reducción de los salarios a partir de 2022 es una medida facilista, populista de lo barato y que no ataca en lo absoluto a la corrupción”. Para él, esta iniciativa solo “desincentivaría que la gente buena y preparada llegue al Congreso”.

Consenso para congelar

Es claro que en el partido hay un consenso en cuanto al congelamiento. De hecho, esta colectividad, en cabeza de la senadora Paola Holguín, es la autora del proyecto que establece el tope de salarios en 40 salarios mínimos. Incluso el expresidente Álvaro Uribe, máximo líder del partido, escribió ayer en su cuenta de Twitter que “el Centro Democrático insiste en su vieja propuesta de congelar el salario de los congresistas”.



Pero, según Holguín, “bajar los salarios no combate la corrupción. Es un sofisma. No hay ni un solo estudio que lo demuestre”.



Uno de los más fervientes opositores a la reducción de salarios dentro del uribismo es el presidente del Congreso, Ernesto Macías.



“Yo no defiendo mi suledo, sino que la Constitución preestablece un salario para el periodo, entonces no se puede reducir ni congelar el salario a un servidor público en medio de su periodo”, aseguró Macías.



Y aunque el senador José Obdulio Gaviria aceptó que “hay discusiones” en el partido acerca de la posible inconstitucionalidad de reducir el salario, afirmó que “de ser presentado por el Gobierno, se votaría favorablemente”.



Se espera que el próximo lunes se radiquen todos los proyectos anticorrupción acordados en la mesa técnica. Así la iniciativa de reducir lo devengado por los congresistas a partir de 2022 se haya acordado en la mesa, no tendrá un tránsito fácil en las plenarias del Congreso si el Centro Democrático no soluciona estas diferencias.





POLÍTICA