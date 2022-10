Los partido Cambio Radical y Centro el Centro Democrático se retiraron del debate de la ratificación del acuerdo de Escazú, el cual se está llevando a cabo en la noche de este lunes en la plenaria de la Cámara de Representantes.



"Se está violando la ley", dijeron los voceros de los partidos, pues considera que el debate no comenzó a la hora indicada.

Su retiro se da luego de que se hundió la ponencia negativa y no se llegó a un acuerdo para aplazar la discusión.



Miguel Polo Polo y Marelén Castillo también abandonaron el recinto.



"El debate empezó a las 6 de la tarde y vamos dos horas de debate en los que solo han hablado ellos, si esas no son garantías, ¿qué son?", afirmó el presidente de la Cámara, David Racero, sobre esta situación.



Explicó que el debate comenzó tarde porque la Comisión Primera de la Cámara estaba votando la ley 418, clave para la paz total.



"Aquí hubo un Presidente de Congreso que engavetó este proyecto (...) tuvo que llegar el presidente Petro para que esto se hiciera una realidad. Quienes tenemos valentía en la política nos quedamos en los debates sin importar que nos violen los derechos", dijo, por su parte, el representante Juan Carlos Losada.



Según Carlos Ardila, precisamente fueron los dos sectores políticos que abandonaron el debate fueron quienes engavetaron el proyecto durante cuatro años.



No es la primera vez que sucede. El pasado miércoles estas mismas bancadas y los conservadores abandonaron el debate de la reforma política. Y Cambio Radical hizo lo mismo en la discusión de la tributaria en su primer debate.