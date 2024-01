Juvinao: A mis electores que no estuvieron de acuerdo con apoyo a Petro les pido perdón

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, les pidió perdón a sus electores por haber apoyado al hoy presidente Gustavo Petro durante la campaña presidencial del 2022.



Según la representante, quien se ha convertido en una de las principales voces del Capitolio Nacional, a ese gobierno se le está saliendo el país de las manos.



"Los no-petristas que votamos por Petro lo hicimos con la ilusión de ver un cambio. A mis electores que no estuvieron de acuerdo con ese apoyo en ese momento: les pido perdón", comentó la congresista en su cuenta de X.



Catherine Juvinao Foto: Prensa Catherine Juvinao

Para Juvinao, son varios los temas preocupantes para el país. Por ejemplo, cuestionó que se perdieran 70.000 millones de pesos en vacunas porque las dejaron vencer, también se refirió a la crisis en el Invima, entidad en la que no ha habido director en propiedad desde el inicio del Gobierno.



Juvinao, además, cuestionó que no se planeó cómo atender las emergencias por cuenta del fenómeno del niño, la pérdida de los juegos panamericanos, el cambio requisitos en entidades "para nombrar politiqueros e incompetentes", la baja ejecución presupuestal del 2023 y que los grupos armados se estén fortaleciendo.

"Y lo peor: ¡la culpa siempre es de otros!", complementó la representante.

Juvinao, incluso, señaló hace unas semanas en entrevista con este diario que si el Gobierno no le hace frente a la seguridad, le pavimentarán el camino para que en el 2026 gane las elecciones un Bukele.



"Si este gobierno sigue enviando el mensaje equivocado de que la mano dura es una cosa fascista, de la derecha, que ellos son solo derechos humanos y humanización y les dan plata a los jóvenes para que no delincan, van a pavimentarle el camino a un Bukele. Si este gobierno no entiende que la seguridad también tiene que ser una causa de la izquierda, que la izquierda, sin pena, también tiene que decir "vamos a usar la fuerza letal de las Fuerzas Militares y vamos a acorralar a los narcotraficantes y a los bandidos" ", afirmó.



