La representante a la Cámara Catherine Juvinao ha sido una de las principales detractoras de debatir la actualización del Código Electoral, pues existen muchas dudas alrededor de este.



En el Congreso hay una rebelión por causa del proyecto El martes y miércoles en la Comisión Primera del Senado no hubo quorum porque no hay ambiente para discutir el primero de cuatro debates de la iniciativa. Tanto senadores como representantes a la Cámara han expresado durante las últimas semanas una serie de dudas sobre la pertinencia de la iniciativa.



Señalan que hay muy poco tiempo para estudiar los 377 artículos, así como que ahí podría haber burocracia y poner en “peligro la democracia”. Tanto partidos de oposición como de gobierno e, incluso el mismo Pacto Histórico, han expresado dudas. Pero una de las mayores preocupaciones de los congresistas es la figura del registrador nacional, Alexander Vega, quien ha tenido duros cuestionamientos desde el Congreso.



En diálogo con EL TIEMPO, Juvinao contó sus preocupaciones y explicó por qué hay tantas dudas alrededor de la figura de Vega.

¿Cuál es el problema que tiene este Código y por qué se está dando esta rebelión?



Es la mezcla de varios factores y lo más importante. Creo que Alexander Vega no genera confianza. Él pudo arrodillar, porque literalmente arrodilló a punta de mermelada al anterior Congreso, pero este Congreso se renovó en un 70 por ciento. Este Congreso tiene muchas figuras nuevas, la coalición de gobierno es de tendencia contraria al anterior gobierno.



Entonces Alexander Vega al nuevo Congreso no le produce confianza. No le produce confianza, creo yo de manera justificada, porque lo que hace Alexander Vega aquí en el Congreso todo el mundo lo sabe y es su aplanadora de componendas y de mermelada, como lo ha logrado hacer todo en su vida.

¿A qué se refiere con esto último que menciona?



Es un episodio muy similar muy similar a cuando era personero de Chía (Cundinamarca) en 2004. Siendo personero, recién graduado en la universidad, él llega a la personería y, en una menor proporción intenta una reforma similar a la del Código Electoral en cuanto a aumentar puestos, burocracia, que fueran de libre nombramiento y remoción, que tuviera más presupuesto. Todas estas mañas, las cogió desde este momento. Luego lo sancionaron, lo encontraron culpable, fue Alejandro Ordóñez quien le revocó la sanción.



Entonces él no genera ninguna confianza en el Congreso.

¿Y por qué no da confianza?



Desde la Registraduría se ha dedicado a politizar la entidad. El Código Electoral de 2020, la primera versión, era terrible. Tenía muchos de los micos que él volvió a meter ahora y, en ese momento, ese ese proyecto tenía el voto electrónico, el voto anticipado. Pero eso se está empezando a desmontar en el mundo. Los países más desarrollados, que fueron los que primero pilotearon el voto electrónico, entendieron al final que el voto electrónico es mucho más vulnerable que el voto análogo. Países como Alemania se bajaron y volvieron a las votaciones al tarjetón y con dedo en la tinta. Esas tecnologías son menos vulnerables que las tecnológicas.



Lo que ha hecho Alexander Vega con la Registraduría es ampliar la burocracia, volver a los funcionarios para tener el poder burocrático él. Ha suscrito contrataciones billonarias bajo el concepto de seguridad nacional que le permite hacer las contrataciones sin que nadie, ni siquiera el Congreso, que puede hacer control, y ahora, con el nuevo Congreso, de la manera más grotesca quiere venir aquí a meterle presión a los congresistas y se ha encontrado con escenarios muy distintos. Lo que hemos visto que ha hecho con la Registraduría es nefasto.

¿Por qué dice esto del papel de Vega en la Registraduría?

Es la gota que rebosa todo y son las elecciones legislativas del 2022. Aquí pasó algo muy grave en el país, aquí se embolataron más de un millón de votos. Eso nunca en la historia del país había sucedido, dice la MOE que esas elecciones legislativas del 2022 en Colombia son las menos transparentes de la historia reciente porque el registrador se puso hacer una cantidad de inventos. Un aplicativo que no sirvió para nada, cambió el diseño de los tarjetones, se las vino a tirar a cambiar los jurados y todo le salió mal, todo le salió al revés. Aquí hay un escándalo, no resuelto. ¿Cómo así que al registrador no le pasó nada después de semejante desastre? Ni siquiera hay una mínima sanción. ¿Cómo así que es la hora y el Registrador no le ha podido informar al país, de forma razonable, qué fue lo que pasó?



Y a eso se suma la denuncia de este jueves. Al parecer el señor falsificó su experiencia laboral. Eso tiene todo el sentido porque lo que ha quedado demostrado es que él es una persona incompetente para su cargo. El registrador no tiene ni idea de liderar un proceso electoral. Y ahí va detrás con el Código Electoral como un portafolio de contrataciones billonarias con esta tecnología, las máquinas de biometría, los temas de Registro Civil, cedulación. No le podemos entregar a un señor que parece que ni siquiera tenía la experiencia para llegar al cargo este nivel de responsabilidades, ahí no le podemos entregar las elecciones 2023.



Le exijo el presidente Gustavo Petro y al Gobierno y le solicito comedidamente al Congreso de la República que como institucionalidad le pidamos la renuncia a Alexander Vega. ¿Se imagina un desastre como el de las elecciones legislativas en las regionales del otro año? ¿Se imagina lo que es el país entero deslegitimando de las elecciones de los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados? No me puedo imaginar una tragedia peor, un escenario peor.

¿Cómo destrabar el debate del Código Electoral?



La única solución aquí es que Alexander Vega se aparte del cargo. Si él se aparta del cargo, inmediatamente se viabiliza el Código Electoral. Mientras Alexander Vega sea registrador, el Código Electoral no va a pasar. Entonces hacemos un daño al país porque la reforma al Código Electoral sí se necesita, lo que pasa es que el Congreso no lo quiere hacer con Alexander Vega porque nos produce toda la desconfianza. Démosle tranquilidad al país, que ese señor se aparte y que llegue una persona con la capacidad técnica y la experiencia para darle la tranquilidad a la nación de que las elecciones del 2023 van a salir bien.



¿Qué parte del articulado le preocupa?



En 2020 tampoco se tenía ni idea de cuál era la cuestión de la plata y con todo y esto Iván Duque le dio aval y el Congreso se lo aprobó. Entonces el señor quiere volver a repetir esto pero ahorita encontró un Congreso mucho más parado en los intereses del país y estoy absolutamente segura que van a ser cada vez más congresistas los que se van a atravesar a fin de tramitar ese Código Electoral mientras Alexander Vega sea registrador.



Lo primero es la burocratización y el engorde que quiere lograr con esa reforma. Está proponiendo que los registradores regionales, que son como 1.200, de un día para la noche a la mañana pasen a ser de libre nombramiento y remoción. Imagínense usted que Alexander Vega quede con el poder de poner y quitar a dedo a 1.200 registradores municipales. Vega es tan atrevido y tan abusivo que estaba buscando que todo esto quedara para el 2023.



La otra es el portafolio de negocio. Esto es las máquinas de biometría, tecnología para voto electrónico y anticipado, temas de cedulas y registros. Es una novedad con respecto al 2020. Está mezclando temas de Registro Civil con temas electorales. No tienen nada qué ver. Estamos reformando el Código Electoral, no tiene nada que ver con registro civil. Están metiendo todo en un solo paquete porque eso le da más poder de hacer contrataciones más grandes. El problema es que le mete todo a seguridad nacional entonces no hay cómo saber su forma de contratación.

¿En definitiva, el Código queda para marzo del 2023?

El Gobierno entendió que el costo político de meter a las patadas un Código Electoral liderado por un señor tan cuestionado no es una cosa en que la que se tenga que meter y menos liderado por un señor tan cuestionado. Entendió que lo mejor es promover una discusión calmada y tranquila el otro año.



Sería una absoluta vergüenza que el senador Fabio Amín, presidente de la Comisión Primera del Senado, se atreviera a meter el Código otra vez en la agenda la siguiente semana. Sería un episodio absolutamente vergonzoso.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA