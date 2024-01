'Van a pavimentarle el camino a un Bukele para 2026': representante Catherine Juvinao

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, habló con EL TIEMPO sobre lo que viene para el primer semestre del 2024 en el Congreso de la República, a propósito de las reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Pero también aseguró que esta administración debe de dejar de ver la mano dura como un tema de la derecha, pues advirtió que si no se cambia la narrativa sobre seguridad le entregarían el país a un Bukele en 2026.



¿Qué opina de la pérdida de la sede de los Panamericanos?



Así suene impopular, no creo conveniente que a Colombia le devuelvan los Juegos. Nos expondrían a un aún peor del que ya hicimos porque quedó demostrado es que el país no tiene capacidad de coordinación. Mientras este gobierno esté en el poder va a ser muy difícil la articulación con los gobiernos locales. No es que no tenga precedentes, lo que pasa es que en el caso del gobierno Petro sí se siente un ambiente ideológico y netamente político sobre quienes son adeptos a las causas del Gobierno y quienes son de otra línea política. La actitud que estamos viendo con el Atlántico y Antioquia lo que revelan es que estas relaciones van a estar permeadas por la ideología y el sectarismo político. Si sucede un milagro y nos devuelven los juegos, eso va a ser un desgreño completo. Estaríamos legitimando que aquí no se planea, no se hacen bien las cosas y que al final se recuperan las cosas a punta de pataletas.



Catherine Juvinao, representante a la Cámara. Foto: @CathyJuvinao

¿Qué cree que pasó?



Varias fuentes de la Alcaldía de Barranquilla me dicen que la ministra del Deporte sí hizo la tarea, o por lo menos intentó hacerla. La ministra le pidió el espacio al presidente Petro. Fueron el presidente Petro y el Ministerio de Hacienda los que no quisieron abrir la puerta. Esto es un capítulo más de esa Colombia en donde reinan los políticos chiquitos, en donde reina la política pequeña, la política mezquina, que evidencia que no logramos tener una visión de Estado. Hay objetivos que tienen que ser de país y los juegos Panamericanos tenían que ser un objetivo de país. Si no nos devuelven los juegos, le pido a la Contraloría que adelante todas las actuaciones para determinar un eventual detrimento patrimonial, porque Barranquilla giró 2,5 millones de dólares. ¿Esa plata se pierde? ¿Quién es responsable de que esa plata se pierda? Esto tiene que tener consecuencias. No estoy de acuerdo con que a Colombia le devuelvan los juegos, creo que tenemos que asumir la vergüenza de ser un país que no sabe trabajar en equipo.

Usted dijo esta semana que el 'cambio' en Colombia venía con la propia versión de María Antonieta, a propósito del informe sobre los millonarios gastos de la primera dama...



La comparación que hice con María Antonieta fue un poco para ironizar sobre cuál era la reacción del pueblo frente a una mujer que exhibe ese tipo de abusos siendo la esposa del gobernante. Aquí la ironía que trataba de establecer es que los seguidores petristas no son capaces de ser autocríticos frente a lo que está haciendo la primera dama y, al contrario, la justifican y hacen todas las maromas y piruetas argumentales que puedan para justificar. En otros momentos condenaban estos abusos de manera vehemente.



A propósito de la reforma de la salud, ¿qué cree que va a pasar en Senado?



No me atrevo a decir que el Senado va a hundir la reforma de la salud, como tampoco que la va a aprobar. En este momento hay un nivel de incertidumbre muy alto, que de alguna manera fue la incertidumbre que nos acompañó casi todo el semestre pasado en donde la reforma daba y daba vueltas en la plenaria de Cámara. Creo que, a lo mejor, se presenta una dinámica similar. Lo que sí espero, como petición respetuosa, es que independiente del resultado haya un debate mucho más técnico y pausado. Los artículos más sensibles en la Cámara no se discutieron. No puede ser que una reforma tan estructural no tenga el debate técnico debido. Nosotras en plenaria -hablo por la actitud de mis colegas Jennifer Pedraza y Katherine Miranda y yo- al final lo único que pudimos hacer fue pelear para que nos dejaran hablar. Y no nos dejaron hablar. No nos dejaron argumentar. Esto hay que discutirlo pausadamente. Por favor, eleven la calidad del debate.

Bogotá 04 diciembre 2023.El gobierno celebra el pase en la Cámara de Representantes de la Reforma a la Salud Foto: Néstor Gómez / El Tiempo

Pero si no se aprueba este semestre, se hunde. El Gobierno le meterá el acelerador…



Esperamos que no sea un trámite a trancazos, por lo menos en Comisión VII, donde la presidencia sí la tiene el Pacto Histórico. En plenaria es muy probable que con el presidente Iván Name nos puedan imponer, como sí lo hicieron en la plenaria de la Cámara. En la Comisión VII y en plenaria hubo cualquier cantidad de vicios de trámite, entre esas las pocas garantías que en muchos momentos se dieron para el debate. Es una de las cosas, por su puesto, que de pasar en el Senado va a comprometer la reforma en la Corte, que es en donde muchos dicen se dará el último debate.



De aprobarse en la VII, les llega a plenaria la laboral. ¿Qué opina de esta iniciativa?



Creo que la reforma laboral es un poco más sencilla que la reforma de la salud. Sí creo que la reforma más complicada de las tres es la de la salud por los tecnicismos que implica estudiar un sistema de salud y entender cómo funciona. La reforma laboral creo que se deja entender un poco más, sobre todo para el ciudadano de a pie, para quien es mucho más sencillo entender qué es esto de los derechos laborales, sindicatos. Igual para los empresarios, que el 90 por ciento son micro, pequeñas y medianas empresas. Esto lo digo simplemente para anotar que creo que esta iniciativa tendrá un debate más amplio en términos pedagógicos con la ciudadanía.

Catherine Juvinao. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Cuál es su postura?



Creo, al igual que con la reforma de la salud, que Colombia necesita una reforma laboral. No me opongo a las reformas per se. Espero que seamos capaces de sacar adelante unas reformas para bien, que nos lleven a una situación mejor y no nos hagan retroceder. Creo que a los trabajadores formales en Colombia sí se les han menoscabado sus derechos con las últimas reformas, como las horas extras. Estas no se tradujeron necesariamente en el crecimiento de la economía o en una mayor generación de empleo, ergo sí es indispensable que pensemos cómo recuperar esos derechos y esas garantías. Estoy de acuerdo con todo el tema de los recargos. Estoy de acuerdo en buena parte con los derechos individuales, pero con una visión diferencial para la micro, pequeña y mediana empresa.

¿Qué le preocupa?



Muchos han dicho que el capítulo de derechos colectivos convierte a esta reforma en una reforma sindical, antes que laboral, porque la reforma, creemos, no se ocupa lo suficiente por el 60 por ciento de informalidad que hay en el país. La reforma no es lo suficientemente comprensiva de que también tiene que intervenir con medidas para la informalidad, sino que, además, el título de derechos colectivos es el que, según los expertos en derechos laborales, puede promover un mayor desempleo porque genera unas condiciones tan fuertes para la protección de la asociación sindical -con los que estoy de acuerdo, no creo que todos sean malos y haya que acabarlos-.

¿Entonces?



Tampoco es que podamos abrir de trancazo una cantidad de nuevas reglas de juego para la promoción sindical, que lo que pueden hacer es llevar a los empresarios a desestimular la creación de ciertos puestos de trabajo o a desestimular la estabilidad laboral en la medida en que el empresario vea que le van a empezar a armar sindicados. Hay algunos partidos que dicen que hay que eliminar el tema de los derechos colectivos para que pueda pasar la reforma. No estoy de acuerdo. La discusión hay que abrirla, pero con pinzas, con el mayor nivel de gradualidad. No todo se tiene que abordar en una sola reforma.

¿Qué espera de este gobierno para el 2024?



Espero que el Gobierno retome una discusión fundamental que abandonó al posesionarse y es un tema que siempre han abanderado los sectores progresistas: cómo cambiamos los valores en el ejercicio de la política. En este gobierno, que si bien habla del cambio en la salud, en el mercado laboral y las pensiones, y se la pasan hablando de cambio, la manera como hacen las cosas refuerza la política tradicional, refuerza los valores de la vieja política en Colombia.



¿Por qué lo dice?



Me refiero a la relación transaccional con el Congreso, a que Petro es tan mesiánico, que es lo que él se diga y punto, que no escucha, que no es un líder que está siendo capaz de unir al país, sino que lo está dividiendo cada vez más. Esos valores de liderazgo, por ejemplo, de cooperación entre grupos que tienen diferencias, pero que saben que tienen que hacer acuerdos para sacar la sociedad adelante, nosotros no hemos visto nada de eso en este gobierno. Y lo que estamos viendo es lo mismo de siempre: sectarismo, mediocridad, improvisación, desidia, esa política mezquina de 'soy yo con los míos y gobernamos para los nuestros'. Esa cosa que tanto le habíamos criticado a la derecha. El llamado es a que este gobierno, de verdad, se dé la pela por abrir la discusión sobre los valores en política y sobre la forma como se hace la política.

Un tema que preocupa es la seguridad...



Si este gobierno sigue enviando el mensaje equivocado de que la mano dura es una cosa fascista, de la derecha, que ellos son solo derechos humanos y humanización y les dan plata a los jóvenes para que no delincan, van a pavimentarle el camino a un Bukele. Si este gobierno no entiende que la seguridad también tiene que ser una causa de la izquierda, que la izquierda, sin pena, también tiene que decir "vamos a usar la fuerza letal de las Fuerzas Militares y vamos a acorralar a los narcotraficantes y a los bandidos". De lo contrario, lo que va a hacer el presidente Petro es entregarle el país en 2026 a un Bukele. Es fundamental que este gobierno entienda que tiene que cambiar la narrativa sobre la seguridad.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

En X: @teomagar

