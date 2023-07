La representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien fue una de las principales opositoras al proyecto del Código Electoral que aprobó el Congreso hace dos semanas, lanzó unos duros cuestionamientos al Registrador Nacional, Alexander Vega, luego de que este resultó salpicado en los audios filtrados del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga en los cuales queda en evidencia que él sabía del ingreso de recursos de Odebrecht a su campaña del 2014.



"Y pensar que a este corrupto el Congreso le acaba de aprobar un Código Electoral que pone en riesgo la integridad de la Registraduría y de las elecciones. Apoyado sin chistar hasta por los sectores alternativos. El mismo que tapó Odebrecht en el CNE", aseguró Juvinao.

"Se los digo y se los vuelvo a decir: Alexander Vega doblegó por igual a la izquierda y a la derecha, al ‘cambio’ y a los de siempre. Hoy se confirma lo sabido por años: que Vega se encargó de tapar el escándalo Odebrecht en el CNE. Sigan con la venda en los ojos, pues", señaló la representante.



Los comentarios de Juvinao se dan porque Vega, quien fue el autor del proyecto de modernización del Código Electoral, fue mencionado en una de las grabaciones de Óscar Iván Zuluaga hablando del ingreso de recursos irregulares a su campaña que Daniel García Arizabaleta le entregó a la Fiscalía para obtener beneficios judiciales.



“Yo estuve en el Consejo Nacional (Electoral) y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal para que no siga insistiendo en eso (...). Lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”, se le escucha decir a Zuluaga en los audios publicados por Semana.

David Zuluaga, 'Duda' Mendonça, Alexander Vega y Óscar Iván Zuluaga. Foto: Archivo particular / O Globo - GDA / Prensa Registraduría y Óscar Fabián Bernal. Archivo EL TIEMPO

Vega es mencionado por Zuluaga porque en 2016 era el presidente del Consejo Nacional Electoral.



Juvinao, quien se opuso al proyecto del Código Electoral porque, según ella, creará más burocracia y deja en riesgo el sistema electoral del país, también cuestionó Vega sonó en algún momento para estar en la terna que el presidente Gustavo Petro le enviará a la Corte Suprema de Justicia para que elija al próximo Fiscal General. Sin embargo, Vega queda inhabilitado para ejercer cargos una vez salga de la Registraduría, por lo que no podría ser ternado.



"Imagínense ustedes que lo que Alex Vega quería era que el presidente Gustavo Petro

lo ternara a fiscal jaja. Así como lo leen queridos: A FIS-CAL. Siquiera que la Corte Constitucional tumbó el adefesio (aprobado por el Congreso pasado) para bajar los requisitos a ese cargo", aseveró la representante de la Alianza Verde.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA