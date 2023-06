En medio del debate por el código electoral, la Representante a la Cámara por Bogotá, Catherine Juvinao, hizo una denuncia por medio de su cuenta de Twitter.

"¡Increíble lo que acaba de pasar en la @CamaraColombia en el pupitrazo de #CódigoElectoral! Ahora resulta que a representantes que no están en el recinto le aparecen mágicamente los votos a favor de este proyecto", escribió.



Además, publicó el video del momento en el que pregunta por la asistencia del representante.



En el clip, Juvinao dice: "Yo quisiera que se me certifique si hace presencia en el recinto el representante Jorge Eliecer Salazar. Porque yo no lo veo y secretario usted lo dijo y lo anunció como si el representante Jorge Eliecer estuviera dando su voto. Lo anunció dos veces".



Luego de enfatizar que el voto había sido por el NO, le respondieron por micrófono que el nombre dado era el de Julio Roberto Salazar, a lo que la representante dijo: "Jorge Elieces Salazar le tomé nota secretario... entonces me parecería muy grave que no haya gente en el recinto y se les estén leyendo votos sin ellos estar aquí".

