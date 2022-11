Para este miércoles está citada la Comisión Primera del Senado de la República para debatir la actualización del Código Electoral.



Sin embargo, este proyecto, que va al primero de cuatro debates, ha causado bastante polémica en el Congreso de la República, desde donde han salido todo tipo de cuestionamientos tanto por el proyecto como por el trámite que se le está dando.



Por ejemplo, se cuestionó que tuviera mensaje de urgencia y se le pidió al Gobierno Nacional que se levantara. El Ejecutivo cedió, pues incluso desde el Pacto Histórico, el movimiento con el que Gustavo Petro llegó al poder, cuestionó la iniciativa impulsada por el registrador Alexander Vega y que tiene el apoyo de la Casa de Nariño.



Precisamente la figura del registrador ha sido cuestionada y la representante a la Cámara Catherine Juvinao, incluso, cuestionó si el Gobierno le debe algo a Vega para apoyar el proyecto.



"Lo peor es que el Gobierno Nacional le esté haciendo el juego a Alex Vega, un señor tan cuestionado, solamente para pagarle las elecciones, me pregunto yo. ¿Sí? Yo me pregunto. ¿El Gobierno Nacional le está poniendo mensaje de urgencia a Alex Vega para pagarle el favor? Es la información que hay. A Alex Vega no hay que pagarle ningún favor", comentó la semana pasada en un debate en la Cámara.



Y este martes, al conocer que se hará el debate, volvió a hacer cuestionamientos.



"Vuelven a citar mañana en comisión primera del Senado el Código Electoral. La obsesión de Alex Vega y sus esbirros ya va en que piden cancelar la plenaria dizque para darle prioridad al código todo el día", escribió Juvinao en su cuenta de Twitter.



Y agregó: "Va a escasear el pan en Bogotá con tanta mermelada. Vergüenza".



Entre los cuestionamientos al proyecto está que muchos congresistas consideran que hay muy poco tiempo para estudiar y debatir el articulado, pues son 377 y la ponencia definitiva se conoció el lunes en la tarde.



Además, hay dudas sobre su entrada en vigencia, teniendo en cuenta que en el 2023 hay elecciones. También sobre la creación de nuevos cargos en la Registraduría y el costo fiscal que esto le implicará al país, por ejemplo.



En el Congreso parece no haber ambiente para debatir el proyecto, pues este martes la Comisión Primera del Senado estaba citada para discutirlo, pero desbarataron el quorum para que no hubiera debate.



