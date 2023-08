Esta semana la representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao, además de alertar sobre el 'mico' que quedó incluido en el proyecto de reducción de salario de congresistas, también tuvo algunas discusiones con congresistas del Pacto Histórico, principalmente con la senadora Isabel Cristina Zuleta.



El pasado miércoles, Zuleta reparó: "He visto varias veces usted como vota y como ataca al gobierno del cambio y no salgo de mi asombro. Representante sus acciones son un insulto a la ciudadanía, por lo menos lo mío son opiniones que pueden no gustarle porque ni entiende, lo suyo son actos que dan vergüenza".



Ante esto, Juvinao señaló: "Vea señora, la diferencia entre usted y yo es que yo no le debo mi curul al gobierno o al Presidente. Puedo trabajar por mis electores con criterio e independencia sin tener que ‘hacer caso’. Usted mejor vaya a trabajar que su dieta vegana de 2.5 millones mensuales no se paga sola".

Juvinao criticó las declaraciones de la senadora Isabel Cristina Zuleta. Foto: Prensa Cámara / Twitter: Isabel Cristina Zuleta

Su respuesta generó respuestas de otros congresistas del Pacto como María Fernanda Carrascal, quien salió en defensa de Zuleta. "Ataquemos a las ideas, a los argumentos, no a las personas. Esto solo promueve más violencia contra todas las personas que integramos esas listas", haciendo referencia a la lista cerrada que utilizó la colectividad en las elecciones del año pasado.



Juvinao, tras esto, volvió a publicar un mensaje en el que señaló que conversó con sus colegas del Pacto quienes, según dijo, "justificadamente" le pidieron "no generalizar". "Tienen razón y no lo haré, con muchos de ellos tengo relaciones de aprecio y respeto por su trabajo", agregó.



Catherine Juvinao, representante Alianza Verde. Foto: @CathyJuvinao

Pero también hizo algunas aclaraciones. Lo primero que dijo es que los miembros de la Alianza Verde - partido de Gobierno, pero muy crítico con él - "no son el Pacto Histórico".



"Compartimos muchas causas, convicciones e incluso caminos. Pero no somos lo mismo porque venimos de procesos distintos y nos debemos a electores distintos", dijo.



Por otro lado, señaló que su campaña "nunca fue a nombre de Gustavo Petro, ni de sus promesas o de sus reformas, ni de absolutamente nada. Fui elegida el 13 de marzo con mi propia agenda y, tres meses después, a finales de mayo, decidí unirme a la campaña del entonces candidato Petro y apoyar sus propuestas. Pero yo ya era representante electa".



Igualmente, mencionó que quería apoyar la agenda de cambio del primer mandatario, pero dijo que su "mayor desilusión" ha sido "comprobar que al Presidente no le interesa los aportes que en el Partido Verde tengamos para hacer, y que sencillamente nos ve (erradamente) como una competencia a la que hay que minar".



Por último, señaló que la comunicación con el jefe de Gobierno no ha sido fluida y que espera que la interlocución entre la bancada de los verdes y del Pacto sea mejor. Pero manifestó: "lastimosamente ya no soy muy optimista al respecto".



REDACCIÓN POLÍTICA

