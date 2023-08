En el Congreso avanza el proyecto para reducir el salario de los congresistas. Este martes hubo una acalorada discusión en el Senado de la República en este sentido, pero finalmente se aprobó el segundo debate de esta iniciativa. Debe superar otros dos para poder ser una realidad.



Sin embargo, hay alertas por un aspecto que advirtió la representante de la Alianza Verde Catherine Juvinao. La congresista, en sus redes sociales, aseguró que los senadores "se aprovecharon del anhelo ciudadano de rebajarnos el salario para legislar en causa propia buscando llenarse más los bolsillos". Según Juvinao, en la discusión de este 22 de agosto se aprobó que los parlamentarios puedan dedicarse a otras actividades económicas mientras son congresistas.

"Imagínense a un congresista con curul influyendo, incidencia e intercambiando favores para dedicarse a esas otras actividades. El nivel de conflicto de interés, tráfico de influencias y corrupción que se puede generar con esa medida no está escrita ni vista. Esto puede resultar mucho peor que la enfermedad", aseguró.



Por otro lado, manifestó: "Los atajos salen mal. La forma correcta de hacer las cosas en el Congreso es más difícil, larga, impopular, compleja pero al final sale mejor".



También advirtió que esa aprobación "vició" el trámite del proyecto porque "el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas no se pueden cambiar a través de una ley ordinaria, que fue la barbaridad que hicieron hoy".



Juvinao, por último, manifestó que el proyecto, si se aprueba, podría caerse si ese artículo se mantiene.



"Lo están viciando para que luego la Corte Constitucional lo tumbe, si es que se aprueba, y todos se laven las manos. Descarados. No hay derecho aprovecharse de un anhelo de la ciudadanía para meter semejante orangután impresentable, anti ético y peligroso", aseguró.



Al proyecto le restan dos debates y ese artículo podría eliminarse, si así lo proponen los congresistas.

REDACCIÓN POLÍTICA

