‘Estoy cansada de lo difícil que nos toca a muchos’: Caterine Ibargüen

Las preseas de Caterine Ibargüen hablan por sí solas sobre su gran talento en el salto: dos medallas olímpicas –plata en Londres 2012 y oro en Río 2016- y varios campeonatos panamericanos, suramericanos y mundiales. Ahora, la deportista intentará llegar al Congreso, un terreno en el que espera conseguir tantos galardones como en el deporte.



(En contexto: Caterine Ibargüen: candidata al Senado por el Partido de la U)



Caterine habló con EL TIEMPO sobre su incursión en el mundo de la política, su incorporación al partido de ‘la U’, en el que encabezará la lista al Senado, y su principal objetivo si llega al Legislativo: impulsar la práctica del deporte para que haya más colombianos como ella.



(En otras noticias: Legislativos de Colombia y Venezuela buscan restablecimiento de relaciones)

¿Qué la motivó a ingresar a la política?

​

El primer motivo es porque creo en el país y el segundo es porque estoy cansada de lo difícil que nos toca a muchos colombianos para realizar nuestros sueños. A mí me ha tocado demasiado duro. Desde el principio tuve la ilusión de que, si uno conseguía un resultado, eso facilitaría el camino a mis sueños. Quiero trabajar por ese niño que ve que a través del deporte puede conseguir sus metas; por esa señora que el deporte le da la oportunidad de generar un recurso para su familia; por quien tiene una enfermedad y le dicen que a través de la recreación y de la actividad física puede ayudar a su país. Son muchos ámbitos en el deporte que hoy me motivan y por eso estoy tan segura de ese gran salto que voy a dar. Quiero trabajar con toda la responsabilidad, transparencia y disciplina que me caracterizan en mi vida deportiva y trabajar por los sueños de los demás.



¿Esta decisión implica que se separa definitivamente de las competencias deportivas?



Sí. Nunca combiné el alto rendimiento con nada, así que a la hora de hacer política tampoco lo voy a combinar con nada. Ya hablé con las entidades deportivas y les dije que me retiro del deporte activo, ya que este campo siempre será mi voz. Creo y le debo mucho al deporte. Seguiré trabajando, pero ahora fuera de las pistas, en unos pasillos del Congreso, si Dios me da la oportunidad de llegar.



(Además: María Fernanda Cabal cuestionó el apoyo del CD a Óscar Iván Zuluaga)

Porque a través del deporte es posible cumplir los sueños, porque hay que dar un salto para cambiar y porque represento el sentimiento y las ganas de cientos de colombianos que quieren una opción honesta #UnionPorLaGenteEs @partidodelaucol pic.twitter.com/5oN8Hr7sMD — Caterine Ibargüen (@tripleCIbarguen) October 20, 2021

¿Por qué se decidió por el partido de ‘la U’?

​

Lo que me convenció de ‘la U’ sobre la creación del Ministerio del Deporte y las personas que hicieron fuerza para ello y también por qué el Valle se fortaleció tanto en el deporte en los últimos años. Conozco a la doctora Clara Luz Roldan, actual gobernadora de ese departamento, y a la doctora Dilian Francisca Toro, actual presidenta de ‘la U’ y quien en algún momento me hizo un reconocimiento a través de esta colectividad. Adicionalmente se trata de un partido de centro, que está cambiando todos sus estatutos, que le está dando la oportunidad a gente nueva, a la mujer. Creo que si Colombia está pidiendo un cambio, los partidos tradicionales deben comenzar a cambiar y debemos vincularnos a ellos para realmente hacer una transformación.



Para usted, ¿cuál es el principal problema en el deporte y que podría cambiar desde el Congreso, en caso de ser elegida?



Que el deportista tiene que llegar por fuerza propia. Yo soy nacida en Apartadó, en el barrio obrero, y cuando yo empecé íbamos por la calle unos 30 compañeros que salíamos del Alfonso López, que es el barrio más alto de ese municipio, e íbamos por las calles y llegábamos al estadio. De los 30 compañeros la única que llegó a alto rendimiento fui yo. Algunos tuvieron educación alrededor del deporte y otros se quedaron en el camino y no tuvieron la posibilidad de hacer sus sueños realidad. Creo que lo más difícil es que la gente con talento pueda llegar a desarrollar sus sueños a través del deporte. El deporte, como plataforma, puede transformar un país totalmente.

Son muchos ámbitos en el deporte que hoy me motivan y por eso estoy tan segura de ese gran salto que voy a dar FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál cree que es el vehículo para lograr esa transformación?

​

Considero y tengo gran ilusión en que las empresas privadas crean en el desarrollo del deporte. Y que, al ver una cara tan transparente como ha sido la mía, se puedan vincular al deporte, dar algunos recursos y trabajar de la mano. También crear infraestructura con gran capacidad para que las personas puedan hacer actividad física y que hagan una utilización adecuada de estas instalaciones. Me interesa demasiado desarrollar a los entrenadores y que tengan gran capacitación y desarrollen grandes talentos deportivos. Además, quiero llamar a todas las personas de edad avanzada que puedan ir al parque a hacer una actividad deportiva. Y, a través del Ministerio del Deporte, crear más recursos.



¿Qué responde a quienes critican a deportistas y otras figuras que incursionan en la política?



Que yo pago impuestos y hago parte de esta ciudadanía. No por ser Caterine Ibargüen, la atleta de alto rendimiento, sino porque soy una ciudadana más, que le ha costado llegar, con sacrificio y sudor, y que ha visto todo lo negro que hay en Colombia y quiere respirar cada día mejor. Tengo el derecho, como lo tiene esa persona en cualquier rincón de Colombia. ¿Por qué seguir heredando puestos políticos por apellidos? No, eso no es así, es la persona que de verdad necesita el país. Dennos la oportunidad a las personas que hemos demostrado que de verdad amamos a este país. Si Colombia quiere un cambio se debe permitir que lo hagamos quienes amamos al país.

En otras noticias

El trasfondo de la pelea Petro-Uribe por El Ubérrimo



Recorte de ‘vacaciones’ legislativas comienza carrera contra el reloj



POLÍTICA