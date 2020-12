Exmagistrado Barceló, a rendir versión ante Comisión de Acusación

El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, fue citado por la Comisión de Acusación de la Cámara a rendir versión libre por una investigación que se lleva en su contra por supuestas interceptaciones ilegales al expresidente Álvaro Uribe por parte del alto tribunal.



Según le dijeron a este diario fuente de la Comisión de Acusación, esto implica que el exmagistrado será escuchado por los representantes investigadores Edward Rodríguez y Mauricio Toro y además implica que Barceló fue “vinculado” a la investigación.



“Finalmente, se ordena recibir en versión libre al Magistrado Barceló Camacho, para que pueda participar activamente en la práctica de todas las pruebas que hayan de realizarse en lo sucesivo, garantizándole a plenitud su derecho de contradicción y evitando cualquier lesión que pueda producirse a su derecho de defensa por una vinculación tardía”, indica el auto de la Comisión de Acusación, conocido por este diario.



De acuerdo con el documento, “la diligencia en mención se fijará para el próximo año 2021”.



Este proceso se remonta a 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia asegura que terminó escuchando por error las conversaciones de Uribe por una confusión de teléfonos que, según insistió en su momento Barceló, no es atribuible a los magistrados sino a los investigadores del CTI que apoyan los procesos que lleva la Sala Penal.



El supuesto error se habría dado cuando el alto tribunal tenía interceptado al representante Nilton Córdoba pero “por error” se interceptó el número del expresidente Uribe.



La denuncia que dio pie a este llamado a rendir versión libre fue interpuesta en septiembre de 2018 por el representante del Centro Democrático Ricardo Ferro.



El argumento del congresista es que "no puede pasar por alto", que "el máximo tribunal de justicia en el país diga que hubo un error. Un hecho de esta naturaleza quebranta la confianza del pueblo colombiano en la justicia”.



“La Corte no interviene de manera ilegal; si lo hace, lo hace de manera legal, como lo dice la ley. Ahora se dice que hay una denuncia en contra nuestra; expondremos nuestros argumentos y la Comisión hará la respectiva investigación”, dijo José Luis Barceló en ese momento tras conocer la denuncia en su contra.



