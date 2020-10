Uribistas celebran decisión sobre el exmandatario

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de que el proceso del expresidente Álvaro Uribe siga por la ley 906 de 2004 y no por la ley 600 de 2000 fue celebrada por varios sectores uribistas y respetada por los opositores.



(Le puede interesar: 'Uribe sigue sin tener libertad': Iván Cepeda sobre decisión de Corte)

De hecho, el senador por el Polo Iván Cepeda, quien es parte civil en el caso por presunta manipulación de testigos, afirmó que respeta y acata este nuevo pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.



El congresista de izquierda y contradictor político de Uribe advirtió, eso sí, que la decisión del alto tribunal no significa que haya “libertad para el procesado”, sino que, por el momento, debe continuar con su detención domiciliaria, la cual cumple en su hacienda de El Ubérrimo, en Córdoba.



“El próximo capítulo de este proceso será ante la jueza competente. Estamos listos para ese nuevo debate”, afirmó Cepeda.



(En contexto: Caso Uribe seguirá por sistema acusatorio y jueza definirá su libertad)



Su colega y copartidario Alexánder López se limitó a decir que solo espera “que se respete la justicia en Colombia”.



Por su parte, varios congresistas del Centro Democrático también se pronunciaron ayer al respecto y dijeron que el alto tribunal había acertado al adoptar este camino para el proceso del exmandatario.



La suerte del proceso contra el expresidente Uribe ha sido un tema de controversia entre diferentes sectores políticos en los últimos años y meses.



Para el senador por el Centro Democrático Gabriel Velasco, la Corte Suprema de Justicia falló “de conformidad con la ley”.



(Lea también: Caso Uribe: ¿borrón y cuenta nueva o se mantiene lo hecho en la Corte?)



El senador basó su opinión en que, según dijo, varios juristas, “prestigiosos y prestantes”, habían manifestado que la norma con la que debía seguir el proceso del jefe máximo de su partido era la de 2004 y no la del 2000.



“Creo que la Corte lo hace bien, y lo que siempre hemos pedido en todos los procesos del presidente Uribe es que se le den todas las garantías”, afirmó Velasco.



El congresista valluno explicó que lo que el uribismo ha reclamado es que “se juzgue dentro de un proceso abierto, transparente y con independencia, y que se falle con base en los elementos probatorios y la verdad establecida dentro del proceso, tomando una decisión en derecho”.



La senadora María del Rosario Guerra también celebró la decisión y dijo que lo que esperan “es que el expresidente pueda defenderse en libertad y se le den todas las garantías procesales”.



(Además: Al día de hoy, Santos tiene mejor imagen favorable que Uribe)



Su copartidaria la representante a la Cámara Margarita Restrepo se mostró segura de que Uribe, a quien calificó como “el gran colombiano”, podrá “seguir defendiendo su buen nombre en libertad”.



Para ella, la detención domiciliaria que ordenó la Corte Suprema de Justicia cuando tenía el proceso bajo su órbita “jamás” debió haber sido impuesta, ya que, según la congresista uribista, el exmandatario “ha sido un hombre verdaderamente honorable e impoluto”.



“Siempre he confiado y confiaré en el presidente Uribe, por lo que estoy segura de que saldrá avante de este proceso cimentado en las injurias de sus detractores políticos, que solamente quieren sacarlo de la arena política para acabar con el país”, afirmó la representante a la Cámara antioqueña.

REDACCIÓN POLÍTICA

EL TIEMPO