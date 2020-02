'El general Zapateiro es indigno de su cargo'

El senador Iván Marulanda, del Partido Verde, envió una carta pública al presidente Iván Duque en la que cuestiona la permanencia en el cargo del comandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, tras su mensaje de condolencias a la familia de Jhon Jairo Velásquez Vásquez, conocido como Popeye, exsicario del cartel del Medellín.

"No sé qué piensa el señor presidente de esto y la verdad estoy tan defraudado en su silencio, que no me interesa saberlo", le escribe el congresista.



"Quiero, eso sí, decirle que cuando menos yo, y con seguridad muchos de quienes vivimos esas tragedias en carne propia (los asesinatos ejecutados por el sicario) y somos conscientes de que significan para la historia y el porvenir de Colombia y para la formación ética de esta sociedad, considero al señor Zapateiro indigno del cargo que usted le encomendó y mientras esté a su lado, sentiré que sobre usted recae el peso de esa misma indignidad", asegura Marulanda en su misiva.

"Su funcionario ignora que los compatriotas, a quienes agravió con su cinismo, fueron asesinados por los políticos y sicarios confabulados para destruir la democracia y que, por la valentía y el sacrificio de aquellos mártires, quedan vestigios de civilización y esperanzas en este país", le dice al Jefe del Estado.



"También ignora que hirió a las familias de las víctimas en su honor y en su dolor, el honor de la nación y el honor de la institución que usted le encomendó", le agrega.



Marulanda califica al rosario de víctimas que dejó en su camino el jefe de sicarios del cartel de Medellín como símbolos del valor en la lucha contra el narcotráfico: “Agravió a personalidades que están en la cumbre de la historia de Colombia por su heroísmo y por los valores y el ejemplo que encarnan sus vidas”.

Y luego cita varios de sus nombres: Rodrigo Lara, Carlos Mauro Hoyos, Guillermo Cano, Héctor Abad Gómez, coronel Franklin Quintero, Luis Carlos Galán, entre otros.



Además menciona todos los estamentos de la sociedad que fueron afectados por la violencia del asesino que formaba junto con Pablo Escobar una de las organizaciones terroristas más crueles en la historia del país: magistrados, jueces, policías, soldados, periodistas, dirigentes políticos, líderes sociales, profesores, curas y defensores de DD. HH.

Carta al Presidente Iván Duque sobre la declaraciones del General Eduardo Zapateiro pic.twitter.com/cAfKshEF3p — Iván Marulanda (@ivanmarulanda) February 10, 2020

