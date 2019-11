La carta de una madre a Petro para invitarlo a una ‘silenciatón’

El senador Gustavo Petro ha sido una de las personas que más visibilidad ha tenido con las jornadas de protestas que ha vivido el país en la última semana.



Mientras él se ha descrito como uno de los convocantes de las manifestantes, varias sectores diferentes al suyo lo han señalado como el único líder.



Sus mensajes en redes sociales, además, han sido interpretados como incendiarios y lo han acusado de presionar a los jóvenes a salir a las calles.

Por esta razón, la ciudadana María Elena Bonilla Páez publicó una extensa carta en su perfil de Facebook para Petro, a quien le escribió “con la familiaridad que me da el haber compartido un mismo espacio educativo para nuestros hijos”.



Las palabras de Bonilla hacen referencia que sus hijos, así como los del político, estudiaron, o estudian, en el Liceo Francés, de Bogotá.

“Tal vez usted no me recuerda pero yo sí. Usted y yo escogimos un colegio privado cuyos pilares fundamentales son la libertad, la fraternidad y la igualdad. Cada uno de nosotros, a su manera, ha inculcado a sus hijos el respeto por esos principios”, empieza la misiva.



La razón que da para escribirle es el “horror” con el que “lee” los mensajes de este último en redes sociales.



“No los comparto y, no puedo compartirlos, porque todos ellos incitan a la violación de esos principios democráticos sobre los cuales se cimienta no sólo el estado francés, sino nuestra hoy adolorida Colombia”, asegura.

María Elena Bonilla Páez, la mujer que le escribió al nota a Petro. Foto: Tomada de https://www.facebook.com/mariaelenabonillapaez/

También, desde el punto de vista de Bonilla, él es un ejemplo de las oportunidades que da el país, pues “después de haber sido un combatiente activo del M19, ha ocupado posiciones visibles bien como Alcalde o bien como Senador”.



Según Bonilla, no es tomándose las calles “como podemos construir un mejor país”, sino con la generación de trabajo digno. Y es por esto que invita a Petro a una ‘silenciatón’ en redes sociales.



“Es por ello, Gustavo, que lo invito a que hagamos un verdadero paro. Un paro en las redes sociales. Invito al silencio. A la reflexión. Invito a mirar al otro, no con su propia mirada, sino con la del otro. Invito a no controvertir. Invito a que mientras que silenciamos las redes, no silenciemos nuestros trabajos”.



Pide también que no se cuide lo público y “no vandalicemos”.



“No más mensajes, no más provocaciones, ni de su lado ni de los uribistas ni de los fajarditas ni de los galanistas. En ese momento, no se trata de quién tiene la razón. Hoy nadie, ni usted ni yo ni el presidente Duque ni el expresidente Uribe ni ‘Juanpis González’, tenemos la razón”.

