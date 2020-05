¿Cuál fue la promesa que le hizo el Ministro de Hacienda a un senador?

El primer debate de control político formal virtual en el Senado, realizado en la noche del miércoles a los ministros de Salud, Fernando Ruiz, y Hacienda, Alberto Carrasquilla, dejó varias cosas en claro y respondió a diferentes dudas de los partidos políticos.



Entre las principales estuvieron las explicaciones del manejo de la pandemia que hizo Ruiz y la descripción detallada de los gastos en los que ha incurrido la Nación en medio de esta emergencia que hizo el ministro Carrasquilla.

Pasadas las 11:00 de la noche, cuando la sesión comenzaba su último tramo, el ministro Carrasquilla sorprendió a más de uno cuando se refirió a la intervención que había hecho el senador por Alianza Verde, Iván Name.



El funcionario afirmó que Name, opositor al Gobierno Nacional, no le creía cuando él decía que no iba a “privatizar” ninguna de las empresas estatales que hacen parte de la llamada holding financiera.



Este holding es un grupo de entidades financieras en las que el Estado tiene alguna participación y se constituyó a finales del año pasado. En ella están, entre otras, el Banco Agrario, Findeter, Finagro, Bancoldex, Fiduprevisora, Fiduagraria y el Fondo Nacional del Ahorro.



Sobre estas compañías, el ministro Carrasquilla le aseguró al congresista opositor que tenía su palabra de que no las iban a privatizar y que si esto sucedía, él renunciaría a su cargo.

El ministro Carrasquilla dijo hoy en el Senado que el gobierno no tenía en mente ninguna privatización con la nueva emergencia económica declarada por @IvanDuque.

Pero aquí les envío la parte del decreto de emergencia que autoriza privatizaciones. pic.twitter.com/69puICq8ac — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) May 14, 2020

“Si se privatiza alguna empresa de esa holding financiera yo le entrego a usted mi cabeza”, le dijo el funcionario al legislador ante la sorpresa de varios senadores presentes en la sesión virtual.



El Ministro agregó que renunciaría a su cargo “porque le mentí a un senador de la República y no merezco estar en el Gobierno”.



Aunque Name no respondió nada en ese momento, el que sí lo hizo fue el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo, uno de los citantes del debate de control político a los funcionarios del Gobierno.



Robledo le recordó al jefe de la cartera de Hacienda un decreto que, según el congresista opositor, abría la puerta para que se privatizaran este tipo de empresas. “Que no le resulte, doctor Carrasquilla, que le toque renunciar”, le dijo Robledo al Ministro.

