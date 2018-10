Las firmas con las que Carrasquilla salió airoso del Congreso

Las más de 100 firmas de respaldo a las explicaciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en la plenaria de la Cámara de Representantes parecen indicar que el funcionario superó exitosamente las mociones de censura en el Congreso por cuenta de los denominados bonos de agua.

En la noche del miércoles, luego del debate de moción de censura en esa corporación, se conoció el texto de la proposición que se presentará el próximo martes a la plenaria, la cual debe decidir si Carrasquilla se queda en su cargo o si debe separarse de él.



Esa proposición tiene las firmas de más de 100 de los 171 representantes que integran la Cámara y que le dan el respaldo al Ministro para que siga en el cargo.

Ese apoyo se suma al obtenido en el Senado el pasado martes en la noche, cuando la plenaria rechazó la realización de otra moción de censura con 64 votos contra 24.



No obstante, el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo y otros sectores de la oposición seguirán su pelea en los tribunales, a donde llevarán una tutela contra la decisión del Senado y pidiendo amparar varios derechos que ellos consideran vulnerados.



La propuesta para respaldar a Carrasquilla en la Cámara recibió el cúmulo de firmas de los representantes a altas horas de la noche del miércoles, luego de concluido el debate de moción de censura contra el funcionario, señalado por sus críticos de supuestamente favorecerse con los denominados bonos de agua.

Esta figura permitía que los municipios que así lo quisieran recibieran unos recursos para obras de agua y saneamiento básico. Para quienes cuestionan al Ministro, él se habría “enriquecido” por cuenta de las altas tasas de interés con las que se dieron esos dineros.



Estas acusaciones, que ya se habían escuchado ampliamente en el Senado, fueron trasladadas a la Cámara en la noche del miércoles y a cada una de ellas, como sucedió en Senado, el funcionario respondió.



De hecho, la reiteración en estas explicaciones provocó que comenzara su intervención manifestando que estaba “bastante incómodo” teniendo que repetir una y mil veces lo mismo.



“El senador (Jorge Enrique) Robledo salió esta noche con lo mismo del Senado, un refrito. Ni siquiera le voy a contestar. No le voy a parar bolas”, afirmó Carrasquilla durante el debate.



En su defensa, afirmó que ni uno solo de los temas abordados en el debate de la Cámara tenía “un grano de verdad” y reiteró que “absolutamente todos los puntos son absolutamente falsos. No tengo nada que ver con los asuntos que se abordaron acá”, dijo.



Estas palabras las manifestó luego de reiterar, nuevamente, que las tasas de interés con las que se entregó el dinero a los municipios no se las “inventó” él y que su participación en los bonos de agua fue a nivel de “asesor” y no de “estructurador” de ese negocio.

El apoyo

El respaldo de los más de 100 representantes a la Cámara para que Carrasquilla siga en su cargo también tuvo su prólogo con el arribo del funcionario a la plenaria de la corporación, sobre las 5:30 de la tarde del miércoles.



El Ministro fue recibido por varios de ellos, especialmente de los partidos Centro Democrático y Conservador. Incluso hubo algunos que quisieron tomarse una selfie con él como muestra de su admiración.



El discurso con el que se cerró el debate lo pronunció el representante a la Cámara por ‘la U’ Óscar Tulio Lizcano, exsecuestrado por las Farc, el cual consiguió la admiración de varios de sus colegas.



“Hace 20 años, en este atril, con una voz más febril, más entusiasta, contundente, me paraba a hacer debates. Y ahora me encuentro, paradójicamente, con mis carceleros y siento la satisfacción de lo importante que es la democracia y la paz en Colombia”, afirmó Lizcano, lo que produjo pupitrazos (golpes fuertes al pupitre) de sus compañeros.



El congresista agregó que Carrasquilla era un hombre “con un acopio de valores intelectuales” y que le recordaba las palabras del Quijote a Sancho: “Por la honra y la libertad vale jugarnos la vida”.



“Usted se la está jugando con su honradez -le dijo Lizcano al Ministro-, con su paciencia, con esa entereza de hombre bueno”.



Lo que viene ahora es que el próximo martes, a partir de las 3:00 de la tarde, la plenaria de la Cámara de Representantes debe votar la propuesta que está firmada por más de 100 congresistas y que, seguramente, concluirá en que Carrasquilla seguirá en su cargo.



POLÍTICA