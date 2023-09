Las marchas de este 27 de septiembre no sólo tuvieron la presencia de miembros del gabinete del presidente Gustavo Petro sino de algunos de sus exfuncionarios. Este fue el caso de la exministra de salud Carolina Corcho, quien reapareció en la jornada de moviliaciones al lado de Gustavo Bolívar y en diálogo con EL TIEMPO se refirió al trámite de la reforma de la salud.



"Lo primero es que esta ha sido una movilización multitudinaria en una solicitud al Congreso de la República para que apruebe las reformas. La reforma a la salud en este momento está siendo sometida a una maniobra de dilación y de filibusterismo porque ha tenido un amplio consenso en el Congreso y lo que nosotros esperamos es que no la desnaturalicen", dijo Corcho.

Marchas en la Plaza de Bolívar en Bogotá, con la presencia del presidente Petro Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Y agregó: "Si van a hacer articulados o modificaciones donde finalmente no haya cambio y todo siga igual vamos a tener serias dificultades en el sector. Entonces, como sociedad civil vamos a solicitar al Congreso y a sus mayorías a votar por esta reforma y además la pensional y la laboral".



Sobre la polémica creación de una subcomisión para revisar el texto, Corcho dijo que "yo escribí y denuncié que era un acto de dilación y de filibusterismo. La votación misma de la comisión fue bastante irregular como lo pudimos ver a través de Noticias Uno. Yo no veo una actitud constructiva por parte de la oposición, yo veo una actitud de obstruccionismo y nos preocupa que están inundando al país de desinformación y mentiras sobre asuntos que no dice la reforma a la salud para sembrar pánico", sostuvo.

Gustavo Bolívar con la exministra de salud Carolina Corcho

📹: Juan David Camacho / CEET pic.twitter.com/wjFVAsAckA — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 27, 2023

A renglón seguido, aclaró que "no es cierto que la reforma a la salud entregue recursos públicos a gobernadores y alcaldes; no es cierto que la reforma a la salud estatice el sistema; no es cierto que quite tratamientos de alto costo a los pacientes. Hacemos un llamado a la altura política para que la oposición discuta sobre el documento radicado y no sobre desinformaciones", sentenció.



La exministra se sumo a las marchas en compañía del candidato a la alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar y la exdirectora del Departamento de Prosperidad Social, Cielo Rusinque. Cabe recordar que Corcho se encuentra asesorando al candidato del Pacto Histórico en temas de salud.

Facebook Twitter Linkedin

Plaza de Bolívar. Presidente Gustavo Petro Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA