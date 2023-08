La representante a la Cámara Carolina Arbeláez, en diálogo con EL TIEMPO, hace un balance de lo que ha sido este primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro, que califica como "terco" y acusó de "no escuchar".



Y lanzó una alerta por la seguridad del país: "Incrementaron las masacres, la extorsión, los secuestros. Lo que está pasando en todo el territorio nacional es un regreso en materia de seguridad que nos está devolviendo a 30 años atrás", afirmó.



Además, hizo un llamado a los bogotanos para que voten por el candidato de su colectividad, Cambo Radical, el general en retiro Jorge Luis Vergas: "Vamos a recuperar las ciudades, principales, porque en manos de Petro no puede quedar la gobernabilidad del país. Bogotá no puede elegir otro Petro".



La congresista pertenece al partido Cambio Radical. Foto: Twitter: @Karoarbelaez

Se cumplió el primer año de gobierno de Gustavo Petro, ¿cuál es el balance que usted hace?



El balance es preocupante. Las cifras así lo demuestran. Este es un gobierno con poca gobernabilidad. Le cuesta materializar los discursos, un gobierno que polariza, divide, le cuesta concertar. Lo hemos visto en la discusión de las reformas. Le ha costado sentarse a escuchar a diferentes actores frente a las grandes reformas que están proponiendo, como la laboral, pensional y de la salud.

¿Qué le preocupa?



En materia de seguridad mire lo que está pasando: incrementaron las masacres, la extorsión, los secuestros. Lo que está pasando en todo el territorio nacional es un regreso en materia de seguridad que nos está devolviendo a 30 años atrás. También nos preocupa que el costo de vida de los colombianos, que se ve afectado por el incremento de la gasolina. En este gobierno se han tomado decisiones que afectan a toda la cadena productiva, que impacta directamente en los alimentos. Es un gobierno que tiene a la Fuerza Pública maniatada, que no respalda a la Fuerza Pública. Prácticamente estamos al garete en términos de seguridad. Lo que está pasando es muy preocupante. Se habla de 'paz total' pero lo que vemos es un derramamiento de sangre por todo el país.



¿Cómo analiza lo que ha pasado en el Congreso, donde el Gobierno pasó de tener una sólida coalición a no tener mayorías?



Eso logra demostrar que este no es un gobierno de cambio, este no es el gobierno que de verdad prometió un cambio estructural en términos, también, de gobernabilidad. Hoy lo que está pasando en el Congreso es que no hay organización. El Gobierno pretende, con cuotas burocráticas, y no con una coalición sino con una coalición burocrática, que se aprueben sus reformas. Creo que nos tenemos que encontrar en lo programático, nos toca encontrarnos es en lo que le conviene al país, en hacer aportes desde las mismas diferencias. Lo hemos logrado con la misma bancada de gobierno, donde hay unas personas muy valiosas y muy pilas. Se logró sacar adelante la jurisdicción agraria, que es el primer punto de los acuerdos de paz. Ese fue un proyecto donde todas las bancadas se pusieron de acuerdo, porque inicialmente el Gobierno quería proponer una corte agraria y pudimos llegar con Congreso, altas Cortes y Gobierno Nacional a un acuerdo de jurisdicción agraria. Cuando nos sentamos todos a una mesa a aportar, podemos llegar a consensos.

Gustavo Petro este 7 de agosto en el Puente de Boyacá. Foto: AFP

¿Por qué se logró en esa reforma constitucional y no con los demás proyectos?



Había una coalición que desde el inicio estaba pegada con babas, como se dice coloquialmente, pero que se fue desarmando porque la capacidad de escucha del Gobierno Nacional es casi nula. No escucha, es un gobierno terco, que quiere imponer sus cosas a como dé lugar, sin escuchar a nadie. Esto afecta mucho la gobernabilidad. Hay unos ministros que no son idóneos. La ejecución presupuestal de la mayoría de las carteras de este gobierno no llegan al 50 por ciento, ya cuando estamos pasando el primer semestre y hay ministros ausentes. Esperemos que se retome el rumbo en medio de los escándalos que ponen en duda la legitimidad del presidente Petro porque los cuestionamientos de cómo se financió su campaña. Hay mucho desorden, mucho caos.

¿Por qué cree usted que el Gobierno no escucha y no quiere llegar a consensos?



Por lo mismo, porque es un gobierno terco. Es un presidente que es de ideología. Les cuesta gobernar porque son activistas. Se les olvida que están al frente de un gobierno que tiene que gobernar para todos los colombianos, inclusive para los que no votaron por ellos. Entonces, desafortunadamente, permanentemente vemos es activismo, no solo por parte de Presidente sino por muchos de sus ministros. Las reformas son necesarias, nunca nos hemos opuesto a ellas, lo que hemos dicho es que necesitan de un gran consenso nacional.

Muy grave que el hijo del Presidente Nicolás Petro confiese que a la campaña entraron dineros irregulares.



Ese pueblo que Petro dice lo eligió y el que supuestamente lo respalda esta cansado de la corrupción y merece muchas explicaciones. pic.twitter.com/ECDOMjYRg5 — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) August 4, 2023

Cambio Radical ha ganado fuerza en la oposición, ¿cómo de analiza ese trabajo que vienen haciendo desde la colectividad?



El gran reto es lograr una oposición con argumentos, una oposición responsable, una oposición con propuestas. Así lo ha venido haciendo el partido Cambio Radical. Hay una necesidad de escuchar a todos los sectores que hoy sienten que no tienen una interlocución con el Gobierno Nacional y eso es lo que ha venido haciendo Germán Vargas Lleras (jefe natural del partido) al estar recorriendo todo el país, convocando a la ciudadanía, a los diferentes sectores, para escuchar cuál es el sentir ciudadano, ese descontento de millones de personas con el Gobierno Nacional. No queremos destruir, cuando hemos tenido que reconocerle algo al señor Presidente, salimos a decirlo públicamente.



¿Cuáles son las expectativas de ustedes para las elecciones regionales después de sorprender con su candidato a la Alcaldía de Bogotá, el general (r) Vargas??



Lo que está pasando en Bogotá, en materia también de seguridad, es bien complejo. Creo que hoy la ciudad está aclamando, más que cualquier otra cosa, que le devuelvan la tranquilidad. Se dio la oportunidad, extendimos la invitación al general Vargas a que hiciera parte de este proyecto de llegar a la Alcaldía de Bogotá, un hombre preparado, de resultados, que ha dado contundentes golpes contra el crimen organizado en todo el país y para mí es un hombre idóneo, en estos momentos Bogotá estaría en muy buenas manos si nos damos la oportunidad de elegir a un candidato como el general Vargas. No creo que hay ningún otro candidato de los que están aspirando hoy a la Alcaldía que esté en la capacidad de lograr, con una propuesta clara, a devolverle la seguridad a los bogotanos. Vamos a recuperar las ciudades, principales, porque en manos de Petro no puede quedar la gobernabilidad del país. Bogotá no puede elegir otro Petro.

U otro Gustavo...



Otro Gustavo, otro hijo de Petro, que ha logrado instrumentalizar a los jóvenes, que promueve la impunidad, el caos, la división. Y eso no es lo que quiere Bogotá en estos momentos. Nuestra ciudad merece más.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA