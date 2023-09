La representante a la Cámara por Cambio Radical Carolina Arbeláez habló con EL TIEMPO sobre la creación de la subcomisión para concertar el texto para la reforma de la salud y rechazó que la acusen de conspirar para que esta se aprobada como una 'jugadita'.



"Nos tildan de conspiradoras, que fue una ‘jugadita’. No entiendo. ¿Conspirar es llamar al diálogo nacional? ¿Conspirar es conformar una mesa amplia de frente a la ciudadanía y no de espaldas, como la quiere hacer el señor Presidente que se está reuniendo con los partidos a puerta cerrada?", afirmó.



A usted la señalaron de “conspirar” con Julia Miranda y Katherine Mirana para proponer la subcomisión que se encargará de hacer un texto concertado para la reforma de la salud. ¿Qué pasó?



Se hizo en el momento cuando se tramitan las proposiciones. Fue en el espacio natural del Congreso donde muchas proposiciones se tramitan y se aprueban en la Cámara. No tenemos la culpa de que en ese momento en que se presenta la proposición, los representantes del Pacto Histórico no estaban poniendo atención. Esto no fue nada premeditado. Lo que dicen es que ninguno se dio cuenta. Nos tildan de conspiradoras, que fue una ‘jugadita’. No entiendo. ¿Conspirar es llamar al diálogo nacional? ¿Conspirar es conformar una mesa amplia de frente a la ciudadanía y no de espaldas, como la quiere hacer el señor Presidente que se está reuniendo con los partidos a puerta cerrada?



Julia Miranda - Carolina Arbeláez - Katherine Miranda Foto: Cortesía

A propósito de la proposición, ¿qué viene para este trámite?



El presidente de la Cámara debe de dar las garantías para que esté conformada y representada por todas las bancadas. Pero también se debe atender a todas las solicitudes que se han hecho de muchos sectores que quieren participar. Ya hay 80 solicitudes para hacer parte de esta. Ojalá lo podamos hacer con la comunidad académica, médica, pacientes, usuarios, todo el sector salud para entender qué es lo que está pasando y cuáles son las debilidades del sistema. Creo que no nos debemos tomar esto apresuradamente porque aquí está en juego la vida de los colombianos. Volver al Seguro Social es gravísimo. No podemos estatizar los recursos del sistema.



¿El presidente Petro los ha convocado a conversar para construir el acuerdo nacional?



De ningún vocero del gobierno yo he tenido llamado. La voz de la oposición, creo yo, es importante en un diálogo. Y precisamente ese es el espíritu de esa proposición.

Usted dice que hay que dar debates profundos, pero el Gobierno tiene la intención de sacar este proyecto de aquí a diciembre...



Vamos a ver a qué juegan los partidos políticos. Los ciudadanos deben de estar observando el comportamiento del Congreso, eso es muy importante. El costo político lo van a tener que asumir los partidos políticos que quieran construir el sistema. Esperemos que no, que de verdad los partidos tengan propuestas claras y que no cedan a esa terquedad del Gobierno de, simplemente, imponer lo que ellos dicen y no más, porque este es un Gobierno terco, ideologizado.

Carta con la proposición para crear la subcomisión que debatirá nuevamente el texto de reforma de la salud. Foto: Archivo particular

¿Cuánto tiempo cree usted que debe durar esta subcomisión en la Cámara?



Normalmente, las subcomisiones tienen dos semanas. Esto depende de cómo se quiera abrir el diálogo. Es importante que se abra con todos los espacios: todo el que quiera participar tiene el derecho a hacerlo. La proposición abre un diálogo amplio para todos los que estén interesados. Yo, de hecho, invitaría al mismo presidente del Congreso a que sea él quien lo lidere, que los senadores también se involucren. Si esta reforma tiene el ánimo de concertarse, puede pasar al Senado, y qué bueno que los senadores ya estén en la sintonía sobre la reforma de la salud. El presidente de la Cámara establecerá la metodología. Yo le he pedido ser parte de la subcomisión porque, además, soy la vocera del partido.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA