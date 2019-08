‘La falta de Jesús Santrich da para aplicarle la silla vacía’: Cuenca

Una suspensión de la Corte Suprema de Justicia contra el representante a la Cámara Jesús Santrich es lo único que hace falta para aplicarle la sanción de la silla vacía y que el partido Farc no pueda reemplazarlo.



Así se lo dijo a EL TIEMPO el presidente de la Cámara, Carlos Cuenca, quien explicó que los delitos que supuestamente cometió el exguerrillero –relacionados con el narcotráfico– dan para que se le aplique esta sanción, la cual iría acompañada de otra: una pérdida de investidura contra el congresista por inasistencia.

¿Qué falta para aplicarle la silla vacía a Jesús Santrich?

Que haya una decisión por parte de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia de suspenderlo. Yo tengo la información de la Corte sobre Jesús Santrich, pero todavía falta que ese alto tribunal lo suspenda para aplicarle la silla vacía. Lo único que les puedo decir al país y a los colombianos es que, con la información que conozco, se puede aplicar el artículo 134 de la Constitución, que da para que el señor Santrich tenga silla vacía y el partido Farc pierda una curul.



¿Y qué pasaría si Jesús Santrich renuncia a la Cámara antes de que llegue la suspensión de la Corte Suprema?



Simplemente acataré esa dimisión, pero sin dejar posesionar a nadie hasta que se conozca la decisión final sobre la silla vacía en la curul de Jesús Santrich.



La otra sanción Santrich es una pérdida de investidura, ¿en qué va eso?



Tenemos que cumplir con un protocolo y con un tema de trámite. Por el momento, con las sesiones que llevamos hasta ahora, Santrich ya lleva algunos días de inasistencia. Cuando se completen las seis inasistencias, enviaremos esa queja al Consejo de Estado para la pérdida de investidura.

¿El partido Farc podría protestar por alguna de estas sanciones contra Santrich?



Lo más seguro es que lo hagan, como todos. En cuanto a la silla vacía, tengo la claridad del artículo 134 de la Constitución, que dice que cualquier congresista que cometa este tipo de faltas automáticamente le procede esta sanción. La falta de Jesús Santrich da para aplicarle la silla vacía. Ellos reclaman que se dio en medio de un acuerdo de paz, pero es que a mí la Constitución no me dice que si fue por un proceso de paz o si le salió en el Baloto, la norma dice que una persona que pertenezca a la corporación y cometa unos delitos en particular tendrá silla vacía.



¿Y entonces qué pasaría con la parte del acuerdo que dice que el partido Farc tiene derecho a 10 curules?



Correcto, pero cometieron un falta de las que da silla vacía y no tuvieron en cuenta el artículo 134 de la Constitución.



¿Entonces la silla vacía para Santrich es cuestión de días?



Sí señor. Es el trámite el que tenemos que surtir de la mejor manera para no cometer errores, pero la decisión ya está tomada.



El Centro Democrático ya ha anunciado proyectos para insistir en ajustes al acuerdo, ¿cómo será su trámite en la Cámara?



Esperemos que hagan el tránsito pertinente y lleguen a la Presidencia de la Cámara, pero yo soy un hombre de paz, voté por la paz, estoy convencido de ella y lucharé por ella hasta el final.



¿Y qué significa que el presidente de la Cámara sea un hombre de paz?



Que seré el primero en dar ejemplo de que si va algo en contra de lo que se aprobó y de los acuerdos que se hicieron, pues no estaré de acuerdo con ello.

#SalaDeInstrucción de @CorteSupremaJ dicta orden de captura con circular roja contra Seuxis Paucias Hernández o "Jesús Santrich” en desarrollo del expediente por #Narcotráfico. Pide al CTI y demás autoridades de policía dar con su paradero y conducirlo para que rinda indagatoria. pic.twitter.com/vGRxYEjCpM — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) July 9, 2019

¿Cómo será su relación con el gobierno?



Desde que existan los respetos de parte y parte no va a haber ningún problema. Aquí no vamos a ir en contra de lo que les convenga a los colombianos. Por supuesto que hoy vivimos un país polarizado, pero creemos que dentro del Congreso hay gente muy valiosa con la cual se pueden rescatar una serie de iniciativas que pueden estar en favor de todo el pueblo colombiano.



¿Es decir que lo que va a importar en su gestión es lo que les convengan a los colombianos y no tanto quién sea el autor?



Así es, aquí yo creo que el Centro Democrático demostró, en los dos gobiernos anteriores, no solo que era crítico a la administración de ese momento, sino que también aportaba y cuantas veces aportó tuvo el apoyo nuestro.



¿Qué garantías les dará a los sectores opositores en la Cámara?



Si hay una moción de censura, haremos el trámite correspondiente, no lo dudaremos. Alejandro Chacón, el anterior presidente de la Cámara, logró 15 debates de control político y dos mociones de censura. Esperamos superarlo.



¿Qué tanto va a influir Germán Vargas, el jefe natural de su partido, Cambio Radical, en su actuación como presidente?



Creo que esa supuesta influencia ha sido más un tema mediático, en lo práctico no se ha surtido de la misma manera. El doctor Germán Vargas, sin duda, es nuestro jefe natural y tiene un gran liderazgo dentro de la bancada, pero las decisiones las hemos tomado de una manera muy democrática y así hemos llegado a varias conclusiones en favor del pueblo colombiano. En la Ley de las TIC, por ejemplo, él hizo una columna en EL TIEMPO en contra de esa norma, pero la bancada terminó aprobando esa iniciativa. Él fue derrotado dentro de la bancada con unos argumentos muy claros.



