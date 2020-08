¿Quién es el nuevo Defensor del Pueblo elegido por la Cámara?

Tal como estaba cantado, la Plenaria de la Cámara de Representantes eligió este viernes a Carlos Camargo Assis como el nuevo Defensor del Pueblo.

El nuevo Defensor recibió el apoyo del Partido Conservador, el Partido Liberal, ‘la U’ Y Cambio Radical, que son las colectividades con más escaños en la Cámara, lo que le permitió a Camargo tener amplias mayorías.



Camargo es oriundo de Cereté, Córdoba, y se desempeñó como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE). Además, es abogado especialista en Derecho Administrativo y Magister en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda.



Es igualmente doctor en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, la misma alma mater del presidente Iván Duque



El nuevo Defensor los votos de 140 de los 155 representantes a la Cámara que se hicieron presentes en la Plenaria de la Cámara. La oposición emitió un comunicado en el que informó que se apartaba de apoyar a Camargo pues, según consideraron, "no cuenta con la formación derechos humanos" que exige el cargo.



La Defensoría tiene como misión la protección, defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos, lo cual en las actuales circunstancias de posconflicto y pandemia le imponen enormes retos en los próximos años.



En el campo de los derechos humanos y la defensa de la población, este es uno de los grandes retos dado el surgimiento de nuevos actores armados tras la firma del acuerdo de paz y de bandas criminales ligadas al narcotráfico, así como la minería ilegal. Y por el covid-19, no hay que perder de vista que la pandemia afectó también otros derechos como la salud y el trabajo.



"No podemos seguir siendo indiferentes a los asesinatos, el desplazamiento y la violación de derechos humanos. Vamos a hacer una defensoría cercana a la gente", dijo Camargo en su primera intervención como Defensor del Pueblo electo.



