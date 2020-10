‘No vamos a renunciar al Senado’: Carlos Antonio Lozada

No escudaremos nuestra responsabilidad en la confrontación armada ni atribuiremos la decisión a quienes hoy ya no están. Queremos se conozca la verdad, sin intermediarios y sin interpretaciones que obedezcan a agendas que no sean las de la verdad plena. https://t.co/O5f9xjBSjw pic.twitter.com/FbrI38XDYh