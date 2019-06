Hasta el partido de Colombia 'conspira' contra la ley anticorrupción

La posibilidad de que los servidores y exservidores públicos que hayan saqueado las finanzas de la Nación paguen cárcel en establecimientos intramurales y no en su casa agoniza cada minuto más en el Congreso.

Para que el proyecto de ley impulsado por la Fiscalía General de la Nación, en el cual está contenida esta disposición, pase a sanción presidencial y sea ley de la República, todavía debe superar la conciliación de los textos aprobados en el Senado y en la Cámara.



Dicha conciliación debe estar aprobada este jueves, que es el último día de sesiones ordinarias del Legislativo.



En principio, este último paso no tendría demasiada demora en el Senado, pero sí en la Cámara, donde hay por tramitar alrededor de 120 impedimentos o peticiones de representantes para separarse de la votación, lo que, a juicio de expertos, demoraría la votación.

Adicionalmente, la mayoría de los representantes a la Cámara actuales no estaba todavía en el Congreso cuando se tramitó ese proyecto de ley, por lo cual ni debatió ni votó su contenido. Estos hechos hacen pensar que el asunto en esa corporación no será sencillo.



Pese a la trascendencia de esta iniciativa, la mañana de este miércoles, un día antes de que terminen las sesiones ordinarias, transcurrió fría y con una notoria ausencia de senadores a la sesión plenaria.



El pleno de esa corporación estaba citado para las 9 de la mañana de este miércoles y a las 10:30, una hora y media después de la cita, apenas había 5 de los 107 senadores que la componen. A las 11:00 a. m. se habían registrado 32 senadores.



En la Cámara de Representantes, la plenaria está citada para la 1:00 de la tarde.

Para completar el panorama, a las 4:30 de la tarde de este miércoles está previsto el partido entre la selección de fútbol de Colombia y la de Qatar, en la Copa América y, según los cálculos, un triunfo nacional dejaría al equipo prácticamente clasificado para la siguiente ronda de ese torneo.



Por los pasillos del Capitolio varios hablan del cotejo, pero también de la parranda vallenata que están moviendo algunos liberales para la noche de este miércoles y que quiere homenajear al presidente saliente de la Cámara, Alejandro Chacón, y al entrante del Senado, Lidio García, ambos de esa colectividad.



Y sobre la conciliación del proyecto anticorrupción de la Fiscalía nadie da razón, ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes.



Así las cosas, en el Capitolio pocos apuestan porque la mayoría de los congresistas quiera perderse el partido de la selección Colombia o dejar de asistir a la parranda vallenata de los liberales, razón por la cual el proyecto anticorrupción y la eliminación de la casa por cárcel para los corruptos parece alejarse cada vez más.



EL TIEMPO supo que en las últimas horas llegaron a la Cámara dos recusaciones o peticiones para que los representantes se marginen del debate de esta iniciativa, una de las cuales cobija la totalidad de los integrantes de la corporación.



De acuerdo con este último recurso, un grupo de ciudadanos pide que los representantes no participen del trámite de esa iniciativa ya que eventualmente podrían verse beneficiados de alguna de las disposiciones que propone.



Para estos casos las normas prevén dos caminos: el primero, que los representantes a la Cámara acepten la recusación y no haya quien vote la conciliación, lo que enterraría el proyecto, y el segundo, que esa recusación sea enviada a la Comisión de Ética para que la estudie. Este camino, sin embargo, podría tardar varios días, lo que también hundiría la norma.



